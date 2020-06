Horeca is nu twee weken open, maar nog geen blije gezichten

De horeca is alweer bijna twee weken open, maar horecaondernemers juichen nog alles behalve. De eerste paar dagen was er een redelijke omzet, maar bij veel ondernemers loopt dat nu weer terug.

'Op het terras kunnen we aardig wat mensen kwijt, maar binnen maar dertig mensen. We maken nu toch helaas dagelijks verlies', zegt Petra ten Bruggen Cate van horecazaak Luden in Den Haag. Uiteraard zijn ze wel blij weer open te mogen. 'Nu kunnen we ieder geval weer iets doen'.

Dat de terrassen in Den Haag niet helemaal gevuld zijn heeft voor het grootste gedeelte te maken met het ontbreken van toeristen en de zakelijke lunches. 'De meeste ambtenaren, maar ook personeel van bedrijven werken thuis en hebben nu dus geen zakelijke lunch', merkt Petra op. Ook ziet ze dat vooral oudere vaste gasten nog niet durven te komen, zelfs op de terrassen niet.

'Niet annuleren is asociaal'

De meeste gasten houden zich volgens de ondernemers aan de anderhalve meter afstand. Dat zal nog wel even nodig zijn, hoe 'akelig' het ook is dat kroegbazen uit wanhoop over dat voorschrift hun deuren sluiten, zegt justitieminister Ferd Grapperhaus. De minister begrijpt 'dat het heel lastig is om je toko zo in te richten dat je daarmee om kunt gaan' en 'ondernemers vertwijfeld raken'. Maar 'we moeten vasthouden aan de hoofdregels', en daarvan is de afstandsregel er eentje. Het is 'voorlopig te vroeg' om te tornen aan een van die 'fundamenten' van de strijd tegen het coronavirus, zegt Grapperhaus.

Een andere ergernis is dat mensen wel reserveren, maar vervolgens niet komen opdagen. Dat merken ze ook bij een groot sushi-restaurant in Den Haag. 'De hele dag door moet ik nee verkopen aan gasten omdat ik met dertig man dus al vol zit, maar dan 's avonds - en dat merk ik elke dag - komen er gewoon mensen niet opdagen. Ik moet het echt met dit beetje geld doen en vind het echt asociaal als mensen niet komen opdagen en niet annuleren', zegt horecaondernemer Koko Lam.

'Met mooi weer kunnen we knallen'

Ook bij strandtent Habana Beach op Kijkduin gaat de vlag nog niet uit, zeker niet als het begint te regenen, zoals deze vrijdagmiddag. 'We zijn bevoorrecht dat we zo'n groot terras hebben. Met mooi weer kunnen we knallen, op anderhalve meter', zegt manager Tyke Otten. Maar door de regen stroomt het terras snel leeg. 'En binnen met dertig mensen gaat het hem niet worden voor ons helaas.' Vanaf 1 juli mogen horecazaken naar verwachting 100 mensen per zaak toelaten.

