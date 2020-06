Coronadorp bij stadion ADO breidt uit, maar zieke daklozen zijn er nog niet

Drie weken na de opening van het coronadorp voor zieke daklozen op het parkeerterrein van ADO Den Haag wordt de zorglocatie alweer uitgebreid. Dat is opvallend, want het gloednieuwe coronadorp staat al sinds de oplevering leeg omdat er geen daklozen zijn met coronaverschijnselen. Een aantal partijen in de Haagse gemeenteraad wil dat wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) de lege locatie gebruikt om de lange wachtlijst van daklozen die een opvangplek nodig hebben weg te werken. Maar Van Alphen vindt dat een slecht idee.

De gemeente Den Haag ziet het tijdelijke coronadorp van portacabins als dé oplossing voor een maatschappelijk probleem dat de kop op kan steken: een corona-uitbraak onder daklozen. Als mensen zonder eigen huis verschijnselen van corona hebben kunnen ze niet thuisblijven, zoals de richtlijnen voorschrijven. Het aanbod van de Stichting Doneer een dorp om via crowdfunding een zorglocatie voor daklozen op te bouwen is door de gemeente daarom met beide handen aangegrepen.

Op 22 mei is het coronadorp opgeleverd, alhoewel het niet in bedrijf werd gesteld door het ontbreken van zieke daklozen. Die zijn er nog steeds niet, maar toch is deze week begonnen met het uitbreiden van het coronadorp richting de maximale capaciteit van vijftig plaatsten. Er worden extra containers op het terrein van het coronadorp gezet. Volgens een woordvoerder van de gemeente komt dat initiatief van de Stichting Doneer een dorp die vanwege de lange levertijd alvast containers heeft bijbesteld en geplaatst.

Wachtlijst

Ondertussen zit de gemeente te springen om extra opvangplekken voor 'gewone' daklozen. De wachtlijst van daklozen die een opvangplek nodig hebben is in Den Haag toegenomen tot ongeveer 150 personen. Dat komt omdat de bestaande opvanglocaties vanwege de anderhalve meter richtlijn niet meer volledig gebruikt kunnen worden en het aantal bestaande plekken dus is teruggelopen.

Daarnaast zijn door de coronacrisis meer mensen op straat gekomen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen zonder eigen huis die voor de coronacrisis nog bij kennissen of familie terecht konden maar uit angst voor het virus op straat zijn gezet. Ook arbeidsmigranten die hun werk zijn kwijtgeraakt zorgen voor de toename van het aantal daklozen. Een deel van deze groep kon de afgelopen maanden terecht in hotels op Scheveningen, maar die mogen inmiddels weer opengesteld worden voor toeristen en dus moet er een alternatief gezocht worden.

Kafkaiaanse aangelegenheid

De ChristenUnie/SGP ziet het coronadorp bij het ADO Stadion als een logische plek. 'Mijn fractie was afgelopen week bij het coronadorp', zei Judith Klokkenburg van de ChristenUnie/SGP donderdagmiddag in een debat in de gemeenteraad. 'Het was een kafkaiaanse aangelegenheid. Vuilnismannen kwamen om de containers op te halen, maar die waren leeg. Een man kwam bestek en borden brengen, maar voor wie? De mensen ontbreken in het dorp en dat is mooi, want er zijn dus geen zieke daklozen. Maar waarom zouden we het dorp leeg laten staan?' Ook Hart voor Den Haag/Groep de Mos is daar verbaasd over.

Maar wethouder Van Alphen ziet niets in het inzetten van het coronadorp voor de opvang van andere daklozen. 'Een voorbeeld: je schaft een brandblusser aan in de hoop dat je hem nooit hoeft te gebruiken', zei hij. 'Maar als hij er eenmaal hangt, zeg je niet: we kunnen hem ook ergens anders voor gebruiken. Het coronadorp is opgebouwd met een bepaald doel en daar moeten we het voor gebruiken. Want als we dat niet doen en er komt een uitbraak, dan hebben we geen opvang. En dat gaat niet alleen op voor Den Haag. Ook Delft, Leiden en Gouda hebben aangegeven gebruik te willen maken van het coronadorp.'

Openen Zilverstraat 'onbespreekbaar'

Ook de suggestie van het CDA om de wachtlijst in te lopen door de Zilverstraat tijdelijk open te stellen voor opvang, is voor Van Alphen onbespreekbaar. De Zilverstraat werd in mei vorig jaar gesloten na een kritisch rapport van de Haagse Rekenkamer. De Rekenkamer concludeerde dat veel daklozen eerder slechter dan beter werden van de grootschalige opvangvoorziening in de Zilverstraat.

'Het openen van de Zilverstraat lijkt een simpele oplossing, maar is dat niet', zei Van Alphen. 'Wat daar gebeurde kon niet door de beugel. Het was een vorm van respectloos omgaan met mensen en dat moeten we niet meer willen. We willen nu naar een vorm van kleinschalige opvang. Daar hebben we al stappen in gezet.'

Man en macht

Van Alphen zegt er vertrouwen in te hebben dat hij op korte termijn extra opvangplekken heeft. 'Daar werken we met man en macht aan', zei hij. 'En er is al veel gelukt. Ik ben er trots op dat we aan het begin van de crisis zo snel, zoveel mensen in hotels hebben kunnen opvangen. Dat heeft gezorgd voor ellende en overlast voor de buurt, maar we hebben de situatie op Scheveningen nu onder controle. De echte oplossing voor het probleem is het realiseren van woningen zodat daklozen in de opvang kunnen doorstromen. Maar dat heeft tijd nodig. In de tussentijd gaan op zoek naar beschikbare ruimte. Hiervoor zetten we alles op alles.'