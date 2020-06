Geweldsuitbarsting om 'onvoldoende krachtige' seks, OM eist anderhalf jaar cel

De geweldsuitbarsting was op 4 september vorig jaar in Sassenheim, waar de mannen uit Lisse en Hillegom een afspraak hadden met een prostituee. Volgens het OM vond het tweetal de geleverde diensten 'te kort en onvoldoende krachtig'. 'Ze maakten opnieuw een afspraak met het escortbureau vanaf een andere telefoon en gaven daarbij een ander adres op.'

Op de plek van de afspraak zou de auto van de sekswerker en haar chauffeur zijn opgewacht door twee mannen met bivakmutsen en capuchons op. 'Daarbij sloegen ze op de ruiten met een wapenstok, sproeiden pepperspray in de auto en riepen om geld', stelde het OM vrijdag. De verdachten zouden daarna zijn gevlucht met de telefoon van de chauffeur. 'Hij en de escortdame bleven met de schrik en blauwe plekken achter.'

Bewijs

De politie hield later een 44-jarige man uit Lisse en een man van 25 uit Hillegom aan. Uit onderzoek bleek dat het telefoonnummer dat was gebruikt om de afspraak te maken stond doorgeschakeld naar het mobieltje van een van hen. De twee zijn in het verleden al eens veroordeeld voor geweldszaken.

Volgens het Openbaar Ministerie is er in deze zaak genoeg bewijs tegen de mannen. Daarom is tegen allebei anderhalf jaar cel geëist. Voor de verdachte uit Lisse is daarvan vier maanden voorwaardelijk. De rechter doet over twee weken uitspraak.

