De moord op Karel Pronk: het motief blijft onduidelijk

De moord op Pronk gebeurt tijdens een roerige periode in Delft. Verschillende coffeeshops worden bestookt met granaten of beschoten met automatische wapens. Getuigen noemen een ruzie, een paar dagen voor de moord, tijdens het Varend Corso, als motief. Pronk droeg een Mickey Mouse-shirt, een mogelijke provocatie naar J., die ook Mick wordt genoemd. Ook wordt er in het dossier gepraat over een te innen schuld van 25.000 euro.

Al kan dit volgens het OM allemaal niet bewezen worden. 'De geruchten dat er een ruzie aan vooraf zou zijn gegaan zitten wel in het dossier. Maar uiteindelijk zijn er geen getuigen die dat hebben kunnen bevestigen', zegt de officier van justitie. Er is zelfs geen bewijs gevonden dat de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. Anderen zeggen weer: 'Mick is geen moordenaar. Hij zou zijn club nooit gevaar brengen.'

'Met pensioen'

Karel Pronk is geen onbekende in het criminele circuit. In 1991 werd hij tot twintig jaar cel veroordeeld voor het regelen van een moord op een tuinder in Rijswijk. Tot tweemaal toe ontsnapte hij uit de gevangenis. Daarbij werd bewakingspersoneel gegijzeld. In 2009 legde de rechter Pronk een celstraf van zes jaar op voor het leiden van een criminele organisatie, wietteelt en het bezit van een wapenarsenaal. En na zijn dood noemde Emiel Z. Pronk als opdrachtgever om het lichaam van de vermoordde Mustafa Ates schoon te maken.

Volgens zijn advocaat is Pronk al 'geruime tijd met pensioen' als hij in augustus 2018 wordt beschoten bij koffiehuis Het Kalf op het Kalverbos. Die ochtend is hij samen met een vrouw op de motor gaan rijden, zij filmt het ritje. Daarna eten ze een broodje in het koffiehuis. De verdachte zit dan al op het terras. Bij binnenkomst begroeten ze elkaar: 'Hallo!'

'Wat doe je nou klootzak'

Voordat ze vertrekken raakt de vrouw in gesprek met de verdachte. Ze vraagt een sigaret en een vuurtje aan hem. Als Pronk naar buiten komt en op de motor wil stappen ziet de vrouw hoe hij van achteren wordt vastgepakt. 'Ik dacht dat ze gingen stoeien', zou ze later verklaren, maar dan hoort ze knallen. Er wordt zes keer geschoten. De vrouw vlucht de wc in.

'Wat doe je nou klootzak', zou Pronk nog gezegd hebben. Vier kogels raken hem: twee in zijn borst, een in zijn rug en een in zijn helm. Een kogel wordt van heel dichtbij afgevuurd. Om 11.36 uur komt bij de politie de melding binnen van de schietpartij. De hulpdiensten reanimeren Pronk nog, maar het mag niet meer baten. Hij overlijdt ter plekke.

Karel Pronk neergeschoten bij koffiehuis in Delft | Foto: District8

Drie hulzen met DNA

De vrouw verklaart later bij de politie dat ze de schutter heeft herkend: 'Het is Mick van de Hells Angels.' Er worden drie hulzen gevonden met het DNA van J. Een andere getuige verklaart: 'Ik zag een kort vuurwapen en vuur uit de loop komen.' Weer anderen zien hoe de schutter vervolgens naar zijn motor loopt, zijn pistool opbergt en wegrijdt. Een vrouw is zelfs zo scherp om foto's te maken van de motorrijder. Daarop is een deel van een kenteken te zien.

De getuigen beschrijven de schutter als een 'bikertype' met een leren hesje om zijn blote bast, een baard en tatoeages. Het valt een getuige op dat dat wegrijden rustig gebeurt, terwijl de Harley Davidson normaal met piepende banden bij het koffiehuis wegscheurt. De verdachte zou naar zijn huis zijn gereden, daar zijn hond uitlaten om daarna bijna een jaar spoorloos te verdwijnen.

Errol J. | Foto: Politie

Clubhuizen

Justitie vermoedt dat hij tijdens zijn vlucht nog afscheid heeft genomen van zijn vriendin, dat zou blijken uit onderschept app-verkeer. 'Je ziet me nooit meer', zou J,. geschreven hebben. 'Why?', antwoordt de ontvanger. 'Kijk maar wat er op internet staat, je bent toch niet gek.'

De vluchtroute die J. vervolgens volgens justitie neemt leidt langs een aantal clubhuizen van de Hells Angels. Een paar uur na de moord peilt de politie zijn telefoon in Friesland. Van een clubhuis in Harlingen zou J. via een clubhuis in België naar een clubhuis in Madrid zijn gevlucht. Uiteindelijk loopt hij per toeval tegen de lamp tijdens een verkeerscontrole in de buurt van Zaragoza.

Aanhouding Errol J. in Spanje | Foto: Guardia Civil

Wapens en make-up

Als de politie zijn heuptasje controleert vinden ze een pistool, messen en make-up. Met de tatoeages op zijn hoofd is J. nogal een opvallende verschijning. Pas op het bureau ontdekken de Spaanse agenten dat ze een van de meest gezochte mannen van Nederland hebben aangehouden. Eenmaal in Nederland zwijgt J. over de moord op Pronk.

De wapens die Errol J. bij zich had | Foto: Guardia Civil

De moord heeft alle schijn van een afrekening in het criminele circuit, geeft ook het OM toe: 'Als je ziet wat hier is gebeurd: op klaarlichte dag wordt iemand uit het criminele milieu neergeschoten door iemand die herkenbaar is als Hells Angel, dan begrijpen wij de gedachte dat het ook een statement geweest zou kunnen zijn.' Maar vrijdag blijkt dat justitie het niet hard kan maken. Op 26 juni doet de rechtbank uitspraak.