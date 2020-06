OM eist ruim drie jaar cel voor van ontucht verdachte artiestenmanager

De ontucht en verkrachting zouden in 2018 hebben plaatsgevonden in de flat van Paul H. in de wijk Palenstein. Hij zou een meisje hebben betast en haar hebben gedwongen tot orale seks. Met de ander zou hij meerdere keren naar bed zijn geweest. 'Hij had overwicht en connecties en liet zich leiden door zijn lust', stelde de officier van justitie vrijdag.

Ze betreurde het wel dat de zaak nu pas kon worden behandeld. 'Het is een emotionele dag voor iedereen.' Dat gold zeker voor de moeders van de meisjes. Een van hen sprak in de rechtbank van een 'emotionele rollercoaster'. De ander zei met haar dochter in een 'roes van angst, woede, verdriet en onbegrip' te leven. Het meisje zou depressief zijn geworden en moest therapie volgen.

'Vijandigheid'

Als de rechter de verdachte vrijdag om een reactie vraagt, is hij kortaf. 'Het is niet waar.' Paul H. ontkent de meisjes ooit aangeraakt te hebben. Ze kwamen bij hem thuis om een gunst te vragen, als een mobieltje of 'promo'. Dat is een link op sociale media van 'influencers' om meer volgers te krijgen. H. was met 'grote projecten' bezig. De sfeer in de rechtszaal bevalt hem niet. 'Ik voel een vijandigheid hier', klaagt hij nadat de rechters blijven doorvragen over eerdere verklaringen.

Zijn advocaat Job Knoester vindt dat zijn client 'extreem lang' vastzit, terwijl hij niks gedaan zou hebben. De verklaringen van de meisjes over de ontucht zijn 'onbetrouwbaar'. 'Het wemelt van tegenstrijdigheden', zegt Knoester. De tieners kennen elkaar van school en zouden elkaar beïnvloed hebben. 'Niemand was getuige.'

Proeftijd

Maar het OM acht die verklaringen juist 'terughoudend, uit schaamte en angst'. De officier eiste veertig maanden celstraf en daar bovenop nog ruim twee jaar extra, omdat de verdachte nog in de proeftijd liep van een veroordeling voor mensenhandel. Nog langer geleden, een jaar of tien terug, is de Zoetermeerder ook al eens voor een ernstige zedenzaak veroordeeld. De rechtbank doet 26 juni uitspraak.

