Drie gewonden bij steekpartij in Zoetermeer, twee arrestaties

De steekpartij was bij station Centrum West in Zoetermeer | Foto: Regio15

Bij een steekpartij in de buurt van station Centrum West in Zoetermeer zijn vrijdagavond drie mensen gewond geraakt. Ze zijn alledrie naar het ziekenhuis gebracht. De politie laat weten dat er twee verdachten zijn aangehouden.

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Een woordvoerder spreekt over 'een conflict' dat begon op de Voorweg. Op meerdere plekken in de omgeving zijn ambulances aanwezig. Ook is een traumahelikopter geland en hangt er een politiehelikopter in de lucht.

In eerste instantie werd gesproken over twee slachtoffers, maar dat bleken er drie te zijn. Ook meldde de politie eerst drie aanhoudingen, wat later is gecorrigeerd naar twee. De recherche onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept getuigen op zich te melden.