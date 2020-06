Verbijstering in Haagse wijk Ypenburg om dood zwaan Anthon en zijn zwanenfamilie

Veel mensen in Ypenburg kenden zwaan Anthon. Al tientallen jaren zwom hij er rond met zijn partner. En elk jaar was er een nest, met dit jaar drie jongen. Het ging goed met het gezin tot ze allemaal begin deze maand ziek werden. Vader, moeder en de jongen werden opgevangen door vogelopvang De Wulp. 'Ze hadden symptomen van botulismevergiftiging', zegt Lizzy Looijestein van De Wulp.

In de opvang ging het weer goed met de zwanenfamilie. 'Ze knapten bij ons flink op en dinsdag hebben we ze weer vrijgelaten op de plek waar ze gevangen werden', vertelt Lizzy. De Wulp zette van de vrijlating ook een filmpje op Facebook. Vol energie zochten de zwanen het water weer op.

Nu zijn ze dood

Dat was afgelopen dinsdag. Maar daarna ging het mis. Buurtbewoners zagen een paar dagen later twee van de drie jonge zwanen dood in het water liggen. 'De vader en moeder gingen enorm tekeer, omdat ze hun jonkies kwijt waren', zegt Evelien van der Veer. Ze woont in de buurt en is erg begaan met de zwanen. 'We zijn gaan zoeken en vonden toen het derde jong. Dat leefde nog, maar overleed later bij vogelopvang De Wulp.'

Ook de twee volwassen zwanen waren vervolgens spoorloos.. Na een zoektocht werd vader Anthon gevonden, dood in het water. Waar de moeder was, wist niemand. Maar ook zij werd uiteindelijk gevonden. Levend is ze nog naar een vogelopvang gebracht, maar ze overleed. Er is verbijstering in de buurt en sommige bewoners zijn ontroostbaar.

Autopsie en een bloemstuk

Buurtbewoners willen weten hoe het mogelijk is dat de hele zwanenfamilie zo plotseling is overleden, zeker nadat de dieren eerst zo goed waren opgeknapt bij de dierenopvang. 'We hebben gevraagd om een autopsie om de doodsoorzaak te achterhalen', zegt Evelien. Die autopsie gebeurt maandag bij De Wulp. 'Misschien zit hier wel gif in het water, of groeien er giftige planten, of heeft iemand iets geloosd. We moeten het weten.'

Zaterdagavond hebben zo'n twintig buurtbewoners zwaan Anthon en zijn familie herdacht. Ze legden onder meer bloemen en staken een kaarsje aan. Verder zijn de bewoners nu extra alert, omdat er meer zwanenkoppels zouden verdwijnen.

Bloemen en een kaarsje voor de overleden zwanen | Foto: Omroep West

