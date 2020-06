Zieke baby Jayme wordt niet in Nederland behandeld

De Rijswijkse Jayme wordt definitief niet in Nederland behandeld. De ouders hadden hoop dat het 1-jarige jongetje met de zeldzame spierziekte SMA in Utrecht behandeld zou kunnen worden met het nieuwe medicijn Zolgensma. De artsen van het Nederlandse SMA-expertisecentrum staan echter niet achter de behandeling. De ouders zijn nu met diverse ziekenhuizen in het buitenland in contact om te kijken waar de zieke Jayme behandeld kan worden.

Jayme heeft de zeldzame ziekte Spinale Musculaire Atrofie (SMA), waardoor hij uiteindelijk volledig verlamd zal raken en voor zijn tweede verjaardag zal overlijden. De peuter ondergaat nu behandelingen met het middel Spinraza. Dit vertraagt alleen de verlamming. In de Verenigde Staten is het middel Zolgensma beschikbaar, dat de spierafbraak zou stoppen.

De behandeling met Zolgensma kost ongeveer 2 miljoen euro en wordt in Nederland niet vergoed. Een grote inzamelingsactie, waarbij ook diverse artiesten als Jim Bakkum en Lenny Kuhr aan mee hebben gedaan, heeft ervoor gezorgd dat het geld voor de behandeling van Jayme is ingezameld.

Niet achter behandeling

Het middel Zolgensma is inmiddels door de Europese Commissie goedgekeurd en de ouders van Jayme hadden de hoop dat hun zoontje behandeld zou kunnen worden in Utrecht, waar Jayme nu al onder behandeling staat. Dit gaat echter niet gebeuren, schrijven ze in een verklaring. 'De artsen hebben afgelopen week duidelijk gemaakt dat zij niet achter de behandeling met Zolgensma staan en dat daar geen discussie meer over mogelijk is. Hoewel we liever hadden gehad dat Jayme in Nederland behandeld zou worden, weten we nu dat we onze energie niet meer steken in het SMA-expertiseteam en dat we de behandeling in het buitenland gaan doen.'

Moeder Arwen van Pelt legde eerder uit wat Jayme mankeert:

De ouders van Jayme zijn nu op zoek naar een andere arts die hun zoontje kan behandelen. Dit is echter niet eenvoudig. 'Ondanks dat Zolgensma goedgekeurd was door de Europese Commissie, betekende dit niet dat de behandeling van Jayme dichterbij was gekomen', zo laten de ouders weten. 'Er ontstonden door de goedkeuring in Europa wachtrijen in onder andere Duitsland en daarnaast waren er veel Europese landen die enkel eigen inwoners wilden behandelen.'

Precieze kosten

De ouders van Jayme zijn met verschillende ziekenhuizen in contact, in de Verenigde Staten, Israël, Duitsland en Hongarije. 'Al deze ziekenhuizen hebben Jayme's medisch dossier en filmpjes waarin ze kunnen zien wat Jayme kan. Ze geven komende week allemaal uitsluitsel over de precieze kosten en de termijn waarop de behandeling zou kunnen plaatsvinden.'

De ouders hopen in de komende twee weken alles te kunnen regelen met het ziekenhuis dat Jayme gaat behandelen. 'Wat alle artsen die wij gesproken hebben zeggen, is dat het verstandig is dat Jayme de volgende injectie met Spinraza krijgt voor hij de behandeling met Zolgensma gaat krijgen', leggen de ouders uit. 'De injectie staat gepland voor eind juni. Dit geeft ons ook de tijd om de komende twee weken alles rondom de behandeling met Zolgensma te regelen.'

Geen extra zuurstof

Ondertussen gaat het met Jayme steeds beter, vertellen zijn ouders. 'Voor nu kunnen we afsluiten met het positieve nieuws dat Jayme sinds deze week geen extra zuurstof meer nodig heeft en het echt heel goed met hem gaat in vergelijking met de afgelopen twee maanden! We hopen dat hij dit de komende weken vol houdt en zo sterk mogelijk de behandeling met Zolgensma ingaat.'

