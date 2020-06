Straat in Voorhout afgesloten om plaats te maken voor terrassen

Herenstraat in Voorhout verandert in groot terras

De horeca in de Herenstraat in Voorhout krijgt deze maand de ruimte om de terrassen buiten uit te breiden. Op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond wordt de doorgaande weg door het dorp voortaan grotendeels afgesloten voor het verkeer. De horecaondernemers kunnen zo meer tafeltjes en stoeltjes buiten zetten om gasten te verwelkomen.

Zaterdagmiddag 18.00 uur, de drukke doorgaande weg door Voorhout heen wordt afgesloten voor het autoverkeer. Fietsers mogen alleen met het rijwiel aan de hand de straat nog in. De Herenstraat is even het domein van de horecaondernemers. Zij zetten tafeltjes en stoeltjes op de weg waar normaal gesproken het autoverkeer voorbij raast.

Een van de horecaondernemers die meedoet aan het initiatief is Kevin Pelt van restaurant Cheers in de Herenstraat. Pelt: 'We zijn 2,5 maand dicht geweest. We zijn flink aan het bezorgen geweest, maar we konden natuurlijk niet wachten tot we weer ons normale beroep konden uitoefenen. Met een extra groot terras en zeker met dit weer is het natuurlijk fantastisch dat we weer wat omzet terug kunnen pakken.'

Meer mensen ontvangen

En ook een tevreden gezicht even verderop bij Dennie Luigies van sportcafé Luigi's. De eigenaar wist de afgelopen tijd met inventieve activiteiten zijn horecazaak overeind te houden. Zo hield hij online bingo's en bier- en wijnproeverijen.

Toch is Luigies dolgelukkig dat hij zich weer met zijn core business bezig kan houden. Lugies: 'Ik heb een klein café en daardoor is anderhalve meter afstand binnen lastiger te organiseren. Door de uitbreiding van de terrassen kunnen we nu wel redelijk wat mensen ontvangen.'

Mogelijk vervolg

De gemeente Teylingen heeft haar medewerking aan het tijdelijk afzetten van de Herenstraat gegeven. De gemeente vindt het belangrijk ook de horecaondernemers te steunen in deze tijden. Vooralsnog gaat het om een proef.

De gemeente binnenkort gaan bekijken of de proef een vervolg kan krijgen. Dit is mede afhankelijk of iedereen zich aan de cornavoorschriften in de horeca houdt en of andere winkeliers en bewoners van de Herenstraat niet teveel hinder ondervinden van de afsluitingen.

