Trotse Pieter-Bas (13) haalt na drama Scheveningen 8600 euro op voor KNRM

De jongen ontwierp een polsbandje met daarop vijf haringen, die symbool staan voor de slachtoffers van het drama. Hij verkocht er ruim 4000. 'Ik had verwacht dat ik 800 euro op zou halen en toen werd het ineens veel meer', zegt hij tegen het NOS Jeugdjournaal. Boekee was onder de indruk van de inzet van de KNRM-vrijwilligers en besloot daarom in actie te komen om ze te bedanken. 'Ik wist dat ze geld konden gebruiken.' Er kwamen bestellingen van over de hele wereld.

Arie Verbaan van KNRM Scheveningen is erg blij met het initiatief van de jongen. 'Het is waanzinnig dat die jongen dit doet en voor elkaar krijgt', zegt hij. 'Dit is gewoon een jonge ondernemer die heel erg hard voor de KNRM bezig is geweest. Gigantisch mooi en goed dat hij dit voor ons gedaan heeft.'

Dat Pieter-Bas Boekee de armbandjes bedacht had ook nog een andere reden. Een van de omgekomen surfers, de 30-jarige Joost, was ook zijn surftrainer. Om zijn trainer en de andere slachtoffers nooit te hoeven vergeten, bedacht hij de herdenkingsbandjes met daarop de vijf haringen.

