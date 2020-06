Vechtsportbranche wil nekklem behouden: 'Geef agenten training'

De vechtsportbranche wil trainingspakketten voor politieagenten samenstellen om hen weerbaarder te maken als zij in aanraking komen met geweld. D66 wil het toepassen van een nekklem door de politie te verbieden. Het verbieden van de nekklem is volgens de branche een 'misstap'. Maandag dinsdag geven ze een demonstratie in Den Haag.

Volgens de branche is het enige problematische aan de nekklem dat deze verkeerd wordt uitgevoerd. Zo stellen de vechtsporters dat bijvoorbeeld George Floyd en Mitch Henriquez niet door een nekklem om het leven kwamen, maar door verwurging. De vechtsporters willen daarom dat de regering meer investeert in de opleiding van agenten, zodat zij de nekklem voortaan technisch goed toepassen.

De branche nodigt politici dinsdag in Den Haag uit om technische uitleg over nekklemmen en verwurgingen bij te wonen. Ook zullen vechtsporters de situaties bij de arrestaties van Henriquez en Floyd nabootsen.

Verwurging

In 2015 overleed Mitch Henriquez in Den Haag na geweld van een agent. Die agent is vorig jaar in hoger beroep tot zes maanden voorwaardelijke celstraf veroordeeld. De zwarte Amerikaan George Floyd stierf vorige maand nadat een agent langdurig op zijn nek knielde.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) erkende na het voorstel van D66 twee weken geleden al dat wat Floyd is overkomen inderdaad verwurging is. Met de invoering van het stroomstootwapen bij de politie, die in de komende paar jaar moet plaatsvinden, denkt hij bovendien dat het toepassen van de nekklem 'waarschijnlijk niet of nauwelijks meer nodig zal zijn'.

