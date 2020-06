Omgekomen automobilist A12 is 20-jarige man uit Nootdorp

De automobilist die gisteren dood werd gevonden in een auto die naast de A12 in het water lag, is een 20-jarige man uit Nootdorp. Dat zegt de politie.

Uit onderzoek blijkt volgens een woordvoerder dat de man vermoedelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag met de auto is vertrokken vanuit Nootdorp. Vervolgens is hij op de A12 ter hoogte van parkeerplaats Knorrestein verongelukt. Daar werd de auto rond 11 uur zaterdagochtend opgemerkt, waarna de hulpdiensten het voertuig uit het water takelden. De man zat er nog in en bleek overleden.

De politie heeft nog geen idee hoe het kon gebeuren dat de man in het water reed en dat hij pas veel later is opgemerkt. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) dienst van de politie heeft zaterdag sporenonderzoek gedaan. De auto van man is ook door de politie meegenomen voor nader onderzoek. De politie hoop dat mensen die in de nacht van vrijdag op zaterdag op de A12 reden en iets hebben gezien, contact opnemen.