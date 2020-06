Ongeduld om corona-bezoekregeling verpleeghuizen neemt toe, zorg vraagt meer tijd

'We laten vanaf deze week voorzichtig wat meer mensen toe, maar dat kan echt niet overal', vertelt Marjolein Staats van Topaz. De organisatie heeft verschillende verpleeghuizen in onder meer Leiden en Katwijk, en deed in mei mee aan een landelijke proef om te kijken hoe bezoek op een veilige manier weer welkom kan zijn.

Sinds 25 mei mogen op basis van die proef in heel het land mensen hun naasten weer bezoeken. 'Elke van onze negen locaties is anders, dus we hebben de afgelopen weken gekeken hoe we dat per verpleeghuis konden realiseren', gaat Staats verder. Vanaf 15 juni zijn de coronamaatregelen voor verpleeghuizen verder versoepeld en mogen instellingen het bezoek uitbreiden.

Verschillen zorgen voor onduidelijkheid

'Op één plek zal de komende periode maar één persoon per bewoners welkom zijn, terwijl elders dat al twee per bewoners kunnen zijn', wijst Staats op de verschillen bij Topaz. 'Door deze verschillen merk je wel meer ongeduld bij families en reageren mensen soms bozig, maar als je de situatie uitlegt dan is er vaak wel begrip.'

Ook bij vestigingen van Florence merken ze dat er behoefte is aan meer bezoekmomenten dan eigenlijk mogelijk is. Soms gaan families daar wel heel creatief mee om, vertelt Michelle Langeveld van woonzorgcentrum Adegeest in Voorschoten in onderstaande video.

Zorgorganisaties zijn bij het toestaan van meer bezoek extra voorzichtig, omdat de afgelopen maanden wel gebleken is wat een coronabesmetting binnen verpleeghuizen kan aanrichten. Uit cijfers van het RIVM bleek begin deze maand dat bijna de helft van alle ruim 6.000 coronadoden binnen de muren van een zorginstelling zijn gevallen. Zo weinig aandacht er vanuit de overheid in het begin van de coronacrisis was voor de sector, zo extra oplettend zijn de beleidsmakers nu.

'Hier past echt zorgvuldigheid in hoe we bezoek op een goede manier toelaten', vertelt Esther van der Sluis van Florence. 'Wij zijn verantwoordelijk voor de gezondheid van de mensen die bij ons wonen en we moeten rekening houden met verschillen binnen onze instellingen.' Florence bestiert zestien woonzorgcentra en verpleeghuizen in Den Haag en omgeving, daarvan gaat deze week de laatste open voor bezoek.

Ik praat eerder over weken, dan over dagen - Esther van der Sluis van Florence

'Op sommige locaties was nog sprake van een coronabesmetting waar we rekening mee moesten houden, niet iedere locatie is even geschikt of heeft smalle gangen waar we rekening mee moeten houden', of moet bezoek bijvoorbeeld via een goederenlift naar boven om zo contact met anderen te vermijden. Het geeft volgens Van der Sluis aan voor welke uitdaging de organisatie staat.

'En dat is soms lastig uit te leggen aan families die hun dierbaren weer willen bezoeken, maar over het algemeen is er wel begrip', gaat Van der Sluis verder. 'Kijk als in de media het bericht verschijnt dat vanaf 15 juni weer meer mag, dan realiseren wij ons dat we iets uit te leggen hebben anders leidt dat tot teleurstelling. We doen ons uiterste best om de bezoekregeling nog verder te kunnen verruimen, maar dan praat ik eerder over weken dan over dagen.'

