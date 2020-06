Ruim 2500 mensen bij Black Lives Matter demonstratie in Leiden

De demonstratie vindt plaats in Sportpark de Vliet in Leiden | Foto: Omroep West

Bij de Black Lives Matter demonstratie in Leiden waren zondagmiddag naar schatting ruim 2500 mensen aanwezig. De organisatie heeft het hele weekend gewerkt aan een veilige plek voor de betogers om te demonstreren. ‘We hebben op drie voetbalvelden allemaal stippen op de grond gezet om de anderhalve meter in acht te nemen. Ruim drieduizend stippen.'

De manifestatie stond eigenlijk gepland in de stad, op de Lammermarkt bij de molen. Daar was plek voor duizend demonstranten, maar door de grote hoeveelheid aanmeldingen besloot burgemeester Henri Lenferink de demonstratie te verplaatsen naar sportpark De Vliet. Dat is het voormalig terrein van voetbalclub GHC.

Desondanks probeerde de organisatie vast te houden aan het maximum van duizend bezoekers. Via Facebook meldde de organisatie vooraf: ’We zitten vol! We roepen iedereen op om niet te komen als je je niet aangemeld hebt.’

15.00 uur aanvang demonstratie

De bijeenkomst begon zondag iets na 15.00 uur en duurde een uur. Onder meer Karwan Jalal Fatah-Black, Nederlands historicus en universitair docent aan de Universiteit Leiden, hebben gesproken.

Bij de betoging werd door de politie een man staande gehouden die zich had verkleed als Zwarte Piet. Nadat hij was aangesproken door de politie, vertrok de man uit eigen beweging. Wie hij was en wat zijn motief precies was, heeft de politie niet gezegd. Verder is de betoging goed verlopen, aldus de politie.