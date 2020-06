Verzorgingshuis Alphen aan den Rijn verruimt bezoekregeling na 'signaal' van familie

Verpleeghuis Oudshoorn van de Alrijnegroep in Alphen aan den Rijn verruimt eerder dan gepland de bezoekregeling voor de bewoners. De beslissing volgt op een verhaal op Facebook van een familielid van een bewoonster over de bezoekregeling.

Marjanne Slob vertelde op Facebook het verhaal van haar moeder. Die was ernstig ziek, en daarom was er meer bezoek mogelijk dan normaal. Maar toen de vrouw weer opknapte wilde het tehuis weer terug naar de standaard bezoekregeling: een keer per week bezoek en vooraf aanmelden. Daar was de familie het niet mee eens. Zondag is er overleg geweest tussen het tehuis en de familie.

'We zijn ons ervan bewust dat deze overgang wel erg groot is voor de familie', zegt een woordvoerder van het verpleeghuis. 'In een gesprek is nu een overgangsregeling afgesproken', zegt de woordvoerder. De werkgroep die de bezoekregeling steeds aanpast is eerder bijeen gekomen dan gepland. Zondag is er 's ochtends en 's middags vergaderd. Die bijeenkomst stond eigenlijk gepland voor maandag.

'Niet onder druk laten zetten'

Een woordvoerder van het verpleeghuis ontkent dat de organisatie zich onder druk heeft laten zetten door een dreigend protest van een man uit Limburg. Die had zaterdag het telefoonnummer van het verpleeghuis inclusief een video met een gesprek op facebook gezet en gedreigd zondag voor de deur actie te komen voeren als er niet snel iets zou veranderen.

De politie was ingelicht over de dreigende actie en zondagmiddag stonden er ook agenten voor de deur. Toen het gesprek met de familie achter de rug was, maakte de man uit Limburg rechtsomkeerts en plaatste hij weer een filmpje op internet waarin hij zijn overwinning opeiste. De woordvoerder zegt zondagavond daarover: 'Het was al snel duidelijk dat dat geen grote actie zou worden. We hebben de regeling aangepast voor iedereen omdat we niet voor één familie de regels kunnen aanpassen.'

'Ingewikkelder dan het lijkt'

'We snappen dat het heel moeilijk is om niet op bezoek te kunnen, zeker nu er verruimingen mogen. Maar het is ingewikkelder dan het op het eerste gezicht lijkt', zegt de Alrijne woordvoerder. Ze doelt daarmee op protocollen die opgesteld moeten worden en waaraan iedereen zich moet houden. 'Wij hebben in totaal meer dan driehonderd bewoners. Dan praat je over de kwaliteit van de zorg en het risico op mogelijke besmettingen.'

Marjanne Slob, de dochter van de vrouw met wie het begon, is tevreden met de oplossing die er nu ligt: 'Zeker, we hebben vandaag een goed gesprek gehad met twee mensen van de directie. Ze begrepen ons standpunt. Ik ben vooral blij dat het niet alleen voor ons is opgelost, maar dat ze voor alle bewoners en hun families naar een oplossing gaan zoeken. Hoe het er precies uit gaat zien moeten we nog afwachten, maar het bezoek kan veel structureler, en in elk geval vaker dan een half uur per week met één iemand. Dat is goed voor de kwaliteit van leven van de bewoners.'