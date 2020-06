Vader topcrimineel na explosie: 'Mijn zoon heeft misschien met iemand problemen, maar ik niet'

De explosie gebeurde vannacht. 'Ik lag te slapen toen ik werd gebeld door de politie', vertelt de eigenaar. Even daarvoor klonk er een harde knal. 'Het alarm van de motor die hiervoor stond, ging af', zegt een vrouw die schuin tegenover de zaak woont. Ze belt haar dochter om te vragen hoe laat het nou precies was. 'Twee uur', hoort ze van het meisje dat verder niks heeft gezien, behalve een hoop agenten.

Om 05.00 uur begon de eigenaar met het opruimen van zijn zaak. 'Overal lag hout en stof', vertelt hij. Inmiddels is alles weer opgeruimd, alleen de deur is nog niet gemaakt. 'Daar zoek ik nog iemand voor.'

Tweede explosie

Het is niet de eerste keer dat er een explosief ontploft bij het reisbureau. Op 16 mei 2019 richt een explosief een enorme ravage aan. Na de vorige explosie had de eigenaar zijn zaak net weer opgeknapt; nieuw plafond, nieuwe kasten.

Nu is de schade minder groot. Een van de twee deuren is beschadigd, het glas is naar binnen verwrongen, er zitten deuken in de kast met reisboeken en gaten in de boeken. Toch is het opnieuw een enorme tegenvaller. Hij klaagt dat het al een slechte tijd is met corona: 'De vliegtuigen vliegen niet'.

Boeken in het reisbureau zijn vernield na de explosie van maandagnacht | Foto: Omroep West

Vader Haagse topcrimineel

Sinds de vorige explosie hangt zijn zaak vol met camera's en ook tegenover zijn winkel hangt een camera, wijst de eigenaar. Hij is de vader van Reda N., de Haagse crimineel die vastzit voor twee gewelddadige overvallen, onder andere op multimiljonair Wim Zegwaard.

Op de vraag of het iets met zijn zoon te maken heeft antwoordt hij: 'Misschien'. Reda spreekt hij af en toe nog wel eens, mogelijk komt hij over een maand vrij. Maar wie of wat achter de explosies zit, weet hij niet. Reda zei vorig jaar dat er geen verband is tussen hem en de explosie van vorig jaar.

Het reisbureau is maandag een paar uur na de explosie weer open | Foto: Omroep West

Heeft u tips: mail naar sander.knura@omroepwest.nl