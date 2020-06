'Willen we de weidevogel redden, dan moeten we nu in actie komen anders is het te laat'

Het is een slecht voorjaar voor de weidevogels. Door de droogte gaan er veel vogels dood en is het broedseizoen bijna verloren. Weidevogels hebben het al langer moeilijk, maar dit jaar gaat het al vroeg in het seizoen mis. Een speciale campagne van het Zuid-Hollands Landschap moet zorgen voor extra geld voor het beheer van graslanden.

Maarten Breedveld, weidevogel expert van het Zuid-Hollands Landschap maakt zich zorgen over de toekomst van de weidevogels. Hij beschouwt 2020 als een verloren jaar voor de weidevogel. 'Willen we de weidevogel redden dan moeten we samenwerken, actie is nu nodig want anders is het dadelijk te laat', zegt Maarten Breedveld.

Er zijn dit jaar ook veel weidevogels gesneuveld doordat ze zijn opgegeten door roofdieren. En dan was er nog het weer, het was kurkdroog van maart tot eind mei en dat is juist de periode dat de weidevogels natte graslanden nodig hebben om te broeden. Het Zuid-Hollands Landschap is daarom de campagne Code Rood gestart.

Lekker nat en kruidig daar houden ze van

Om de weidevogels te redden is er een pakket aan maatregelen nodig. De weidevogel reservaten moeten worden uitgebreid want weidevogels hebben heel veel ruimte nodig en de reservaten moeten lekker nat zijn, kruidenrijk. Daarnaast moeten de roofdieren worden terug gedrongen en het boerenland dat wordt te intensief gebruikt.

'Nu worden de graslanden één keer per jaar gemaaid maar dat willen we vaker doen waardoor het weidelandschap diverser, kruidiger en bloemrijker wordt, want daar houden weidevogels van', vertelt Breedveld.