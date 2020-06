Poes Diva mishandeld, gedrogeerd en in het water gegooid

De elfjarige poes Diva komt eigenlijk nooit buiten, want ze is een beetje schrikachtig. Dus als zij afgelopen vrijdag uit huis glipt en na ruim een half uur nog niet voor de deur staat, gaat haar baasje haar zoeken. De kat blijkt mishandeld en mogelijk gedrogeerd te zijn en daarna in het water gegooid.

Een fietsster zag Diva vrijdag spartelen in het water bij de Duyfraklaan in Valkenburg. Ze belde aan bij een huis om om hulp te vragen. Met behulp van een ladder heeft een man Diva vervolgens uit het water van de Rijn gehaald. 'Als die mevrouw haar niet had gezien was ze verdronken...', zegt Diva's baasje, mevrouw Smit.

Maandag is Diva heel rustig. 'Dat kan komen door de medicatie die zij heeft gekregen, antibiotica tegen de infectie van haar pootjes.' De nagels van het dier zijn uitgetrokken of heel kort geknipt. 'Maar ik wil er liever niet aan denken dat ze uitgetrokken zijn, het is allebei een mogelijkheid, omdat ze bloed aan haar pootjes had... ik houd het maar op kort afgeknipt', zegt haar baasje. 'Het is een naar idee.'

Tipgeld

Diva's baas gaat dinsdag naar de politie om aangifte te doen. Haar dochter heeft vrijdagnacht via Facebook een beloning uitgeloofd van 250 euro voor meer informatie over de dader. Die oproep heeft op maandag nog niet geleid tot bruikbare tips.

De dierenarts heeft aan de hand van het slijmvlies gekeken of Diva gif heeft binnengekregen, daar leek het niet op, maar Diva is wel gedrogeerd, mogelijk door het eten van brokjes met verdovingsmiddel erin.

Aan een tuigje

Diva komt nooit verder dan de voor- en de achtertuin, vertelt haar eigenaar. 'Ik heb haar liever binnen, omdat ze zo bang is buiten. Ze glipte de deur uit, ik was een half uurtje weg, en toen ik terugkwam zat ze niet bij de voordeur en niet bij de achterdeur.

Toen dacht ik: nou dat is niet goed, er klopt iets niet... dus ik ben door de wijk gaan lopen.' Als de zoektocht niets oplevert leidt een bericht op Facebook al na een paar minuten wel tot een reactie: 'Ik weet waar ze is.'

Diva gaat erbovenop komen, dat weet mevrouw Smit zeker. En, zegt ze: 'Ik houd haar binnen. Ze krijgt een tuigje en ze gaat echt niet meer naar buiten.'

