Geneeskundestudenten weer aan de slag in LUMC: 'Heb een studievertraging van drie maanden'

Om te zien hoe het nu gaat in het LUMC kwam onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66) maandag langs. Met flink wat onderlinge afstand, in verband met de anderhalve meter-regel, ging de minister in gesprek met ongeveer vijftien professionals en studenten uit de zorg. Allemaal hebben ze zo hun eigen verhaal over de afgelopen drie maanden en over hoe het verder moet.

'Het is een tragische periode geweest', zegt internist Jaap Fogteloo. 'Vooral het verdriet van de families van de patiënten die op de ic lagen met corona maakt het heftig. En we zagen dat de patiënten zich erg alleen voelden.' Maar de crisis heeft ook iets positiefs geleerd volgens Fogteloo. 'We werken in een professionele organisatie die met elkaar heel veel aankan. Dus de gevoelens zijn gemixt achteraf.'

Studievertraging

Minister Van Engelshoven wil vooral weten hoe het voor de studenten is om nu weer op te kunnen starten. Co-assistente verloskunde Anne Leerling denkt ook dat het goed is dat de minister hoort wat er allemaal gespeeld heeft de afgelopen tijd.

Minister Van Engelshoven luistert naar zorgpersoneel | Foto: Omroep West

Zelf is ze erg blij dat ze weer aan slag kan. 'Het is even wennen, maar heel fijn. Ik heb de afgelopen tijd wel nuttig besteed, maar ik heb wel drie maanden studievertraging opgelopen. En bij een studie die voor een groot deel uit praktijkonderwijs bestaat is dat best lastig in te halen.'

Financiële hulp

Zowel de studenten als Fogteloo vinden de aandacht van de minister fijn. 'Ze is erg goed geïnformeerd en erg betrokken.' De minister heeft toegezegd dat studenten die studievertraging oplopen door corona, financieel geholpen zullen worden.

