Huis van Eline Vere te koop voor 2 miljoen: 'Ik heb het niet gerenoveerd, maar gerestaureerd'

'Ik ben een liefhebber van de belle epoque, eind negentiende eeuw. We hadden al een huis in de Riouwstraat', vertelt Ruud. 'Ik wilde het weten als er wat te koop kwam te staan in de Surinamestraat. Toen kwam dus dit huis. Dit komt maar één keer. Toen de makelaar de deur opendeed was ik al verkocht.'

Ruud heeft dit huis in originele staat gelaten. 'Het is doodzonde om die ornamenten en al dat houtsnijwerk weg te halen. Sommige vinden het donker, ja dat is zo. Maar ik vind het prachtig. Dit huis trek je als het ware aan, het omarmt je.'

Buurman Louis Couperus

Ruim 130 jaar geleden was de buurman van het huis van Ruud niemand minder dan Louis Couperus zelf. Hij schreef daar in 1889 het boek 'Eline Vere', waarna in 1991 in het pand daarnaast de film over het boek werd opgenomen. In de film zie je duidelijk welke scene's in het pand zijn opgenomen. Vooral de hal is onmiskenbaar vanwege het houtwerk, het marmer en de grote spiegels.

Eline Vere is de debuurtroman van Louis Couperus. Het gaat over de 23-jarige Eline Vere, afkomstig uit een gegoede familie, die bij haar zus Betsy en haar zwager Henk van Raat inwoont in Den Haag.

Nooit gewoond

Ondanks dat Ruud lyrisch is over het huis heeft hij er zelf nooit gewoond. Hij heeft het pand altijd verhuurd. 'Ik ben een liefhebber van oude auto's, die kan ik hier niet voor de deur kwijt en mijn vrouw vindt het te groot. Het heeft vier verdiepingen en zeven kamers. Dat is te veel schoonmaakwerk.'

Hal met authentieke elementen |Foto: Omroep West

Ruud wil dit huis verkopen voor een kleine twee miljoen euro, mits de nieuwe eigenaar de authentieke elementen intact laat. 'Als iemand het wil strippen, dan is hij aan het verkeerde adres. Dan verkoop ik het niet', zegt Ruud stellig.

'Een uniek huis'

Bram Doedijns van Makelaarskantoor De Haas verkoopt het pand van Ruud en houdt rekening met zijn wensen. 'Dit is een uniek huis met een unieke verkoper. In de jaren negentig, toen dit pand werd gekocht, was het erg in trek om de hele boel te renoveren. Ruud heeft dit expres niet gedaan en dat maakt dit een bijzonder pand', aldus de makelaar.

