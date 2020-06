'Houd perrons Hollands Spoor ook bereikbaar via fietstunnel'

De perrons van station Hollands Spoor moeten in de toekomst ook toegankelijk blijven vanuit de fietstunnel. Daarvoor pleit de OV ombudsman Bram Hansma. 'Het afsluiten van de toegangen is iets wat reizigers niet willen. Dus doe het niet.'

Vorige week werd duidelijk dat de gemeente Den Haag, NS en ProRail volharden in het plan om de toegangen tot de perrons vanuit de fietstunnel af te sluiten zodra de nieuwe tunnel in het station in gebruik wordt genomen. Dat betekent in de praktijk dat reizigers straks maar één route in plaats van twee routes naar de perrons hebben. Ze kunnen alleen nog via de centrale hal naar de treinen.

Een flink deel van de gemeenteraad, omwonenden, studenten van de opleidingen in Laak en de fietsersbond verzetten zich tegen die plannen. De OV ombudsman sluit zich daarbij aan. 'Dit kost duizenden reigers per dag straks meer reistijd', aldus Hansma.

Advies

De OV ombudsman heeft, zoals dat officieel heet, 'als missie een bijdrage te leveren aan beter openbaar vervoer door ov-bedrijven kritisch te volgen en ze te wijzen op dienstverlening die niet op orde is'. Dat gebeurt onder meer door klachten te behandelen en te bemiddelen. Ook geeft hij adviezen.

'Niet logisch en volstrekt onwenselijk' - OV ombudsman

Zo'n advies is in dit geval om de toegangen naar de perrons vanuit de fietstunnel niet af te sluiten. 'Een station is bedoeld voor reizigers', is zijn argument. 'En vanuit het oogpunt van de reiziger is dit niet logisch en volstrekt onwenselijk.'

Miljarden

Hansma wijst er ook op dat de NS en ProRail miljarden investeren in nieuw materieel en een betere infrastructuur om ervoor te zorgen dat mensen een paar minuten sneller op hun bestemming zijn. 'Diezelfde minuten raak je weer kwijt door die toegangen af te sluiten', zegt hij. 'Je zou in dit geval dus reistijd kunnen winnen door gewoon helemaal niets te doen.'

'Als je een slecht plan hebt, is ieder moment een goed moment om ermee te stoppen' - OV ombudsman

De OV ombudsman wil dat de gemeente Den Haag, NS en ProRail daarom afzien van hun besluit. Wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling) zei vorige week tijdens een commissievergadering dat de plannen voor het afsluiten van de toegangen al lang geleden zijn gemaakt. 'Het project is al bijna klaar. We moeten het hierbij laten', aldus Revis. Maar dat is geen argument, aldus Hansma. 'Als je een slecht plan hebt, is ieder moment een goed moment om ermee te stoppen.'

Nieuwe ingang

Gemeente Den Haag, NS en ProRail werken al jaren een de vernieuwing van Hollands Spoor. De reizigerstunnel vanuit de hal wordt doorgetrokken naar de Laakzijde. Daar komt ook een toegang tot het station, met daaromheen winkels. Als die nieuwe ingang in gebruik wordt genomen - waarschijnlijk vlak na de zomer - worden de toegangen naar de perrons vanuit de fietserstunnel afgesloten.

Een fors deel van de gemeenteraad toonde zich vorige week kritisch over de plannen. PvdA-raadslid Janneke Holman zegt nu dat de partijen hierover tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 30 juni opnieuw met Revis willen praten. Zij overweegt een motie in te dienen die het college moet dwingen tot uitstel of afstel van de plannen.

Enorme verslechtering

Als dat gebeurt, is de kans groot dat die wordt aangenomen, denkt Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. Hij rekent voor dat er zowel in de coalitie als daarbuiten een flink aantal partijen het niet eens is met de voorstellen. 'Dit is ook een enorme verslechtering van de toegankelijkheid van de perrons. Iedereen die het reizigersbelang voor ogen heeft, zal zeggen dat dit een slechte ontwikkeling is.'

LEES OOK: Nachttreinen van NS gaan eind juni weer rijden