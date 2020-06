Docenten en leerlingen ROC hielpen tijdens corona in de zorg: 'Ervaring voor het leven'

'Ik zag die heftige beelden van Italië, er waren heel veel handen nodig, en ik dacht, ik kan die handen geven.' Zorgdocente Petra Beneken Kolmer was één van de zestien zorgdocenten en vierduizend studenten van ROC Mondriaan die tijdens de coronacrisis aan het bed stonden. Daarmee leverden de zeven zorgopleidingen van ROC Mondriaan in Den Haag, Leiden, Delft en Westland een belangrijke bijdrage aan de coronazorg.

De leiding van de school werkte er graag aan mee. 'Er was een enorme druk op de zorgopleidingen', zegt Flora van Eck van ROC Mondriaan. 'We dachten als we een steentje kunnen bijdragen dan doen we dat heel graag' Veertig docenten meldden zich aan, uiteindelijk vonden er zestien een plek bij de zorginstellingen.

Petra kwam op de COVID-afdeling van het HagaZiekenhuis in Den Haag, dertig jaar nadat ze daar bij het toenmalig Juliana Kinderziekenhuis voor het laatst de deur achter zich dichttrok. 'Maar ik ben nog steeds BIG-geregistreerd', zegt ze, 'Ik ben altijd in de thuiszorg blijven werken naast mijn werk op school. En ik kon ook echt iets bijdragen, zeiden ook mijn collega's. Veel patiënten die van de ic kwamen konden niet zelf eten, ze konden nauwelijks slikken. En ik had de tijd om hen daarbij te helpen.'

'Duurzame oplossing voor de toekomst'

Ook Van Eck is overtuigd dat haar docenten en studenten iets bij konden dragen aan de coronazorg. 'Het is wel gebleken dat we een functie hebben tijdens zo'n crisis.' Van Eck hoopt dat dit ook een duurzaam vervolg krijgt.

'Iedereen kent wel die golfbewegingen in de zorg. Dan is er personeel tekort en dan weer teveel. Ik hoop dat de overheid en de werkgevers nu met de opleidingen om tafel gaan om daar een duurzame oplossing voor te bieden.'

'Ervaring voor het leven'

De helft van al haar zevenduizend zorgstudenten liep tijdens de coronacrisis stage in ziekenhuizen, verpleeghuizen of andere zorginstellingen. Ik weet zeker dat zij voor hun hele leven een bijzondere ervaring hebben opgedaan.'

Petra Beneken Kolmer weet in elk geval dat zij straks als een ander mens weer voor de klas staat. 'Het gaat niet alleen om de manier waarop je je beschermt met mondkapjes enzo, dat is maar techniek. Maar het feit dat mensen zo lang helemaal geen contact mogen hebben, dat hakt erin, ook bij zorgpersoneel. 'Daar moeten we ook wat mee in de opleiding. Dat menselijke contact is echt van levensbelang.'

