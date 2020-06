Hoofdverdachte flatbrand jaarwisseling heeft bekend: 'Hij schaamt zich megadiep'

De hoofdverdachte van de brand die afgelopen jaarwisseling woedde in een flat op de Laan van Wateringse Veld in Den Haag heeft bekend, dat bleek maandag tijdens de eerste tussentijdse zitting in de Haagse rechtbank. 'Mijn cliënt neemt de volle verantwoordelijkheid', zei zijn advocaat. 'Hij schaamt zich megadiep'.

De man, een 22-jarige Hagenaar, is psychisch onderzocht. 'Hij is benieuwd naar de uitkomsten', volgens zijn advocaat, 'Mijn cliënt wil graag meewerken.' Naast het in brand steken van zeven auto's heeft hij, volgens justitie, ook nog een BMW en een Opel in brand gestoken tijdens de jaarwisseling. Alle drie de verdachten, zijn inmiddels op vrije voeten.

Ze waren niet aanwezig tijdens de zitting. Twee van hen hadden hun advocaten gestuurd, een derde: ook een Hagenaar van 22 was helemaal niet vertegenwoordigd. Een 18-jarige verdachte, die door het Openbaar Ministerie (OM) wordt aangeklaagd voor medeplichtigheid, heeft bekend dat hij een deur heeft opengemaakt voor de hoofdverdachte. 'Maar hij wist niet wat hij van plan was', volgens zijn advocaat.

Dikke zwarte rook

De brand ontstond in de parkeergarage onder de flat. Volgens het OM heeft hoofdverdachte zeven auto's die daar geparkeerd stonden in brand gestoken. Vanwege de dikke zwarte rook konden veel bewoners niet vluchten via de galerij. Ze moesten door de brandweer met ladders en hoogwerkers uit huis gehaald worden.

Twaalf mensen raakten gewond bij de brand, van wie drie ernstig. Veel bewoners hebben doodsangsten uitgestaan. 'Waar 1 januari normaal in het teken staat van een mooie nieuwe start, begon dat voor de bewoners heel anders', zei de officier van justitie.

Angst en psychische schade

Op veel bewoners heeft de brand een grote impact gehad en geleid tot psychische schade. Er zijn bewoners die sinds de brand nog niet terug zijn geweest naar hun flat, vertelt een advocaat die de slachtoffers bijstaat. 'De angst overheerst.'

Inmiddels hebben zestien mensen uit vijf families zich gemeld voor een schadeclaim. Zes van hen zullen ook gebruikmaken van hun spreekrecht tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak. Die is waarschijnlijk over drie maanden, een precieze datum is nog niet bekend.