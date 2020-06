Versoepeling reisadvies: wat mag en wat moet op je favoriete vakantiebestemming

We mogen weer op vakantie! Met dat gegeven in het vooruitzicht is het handig te weten waar je rekening mee moet houden in een van de zeventien Europese landen waarvoor het reisadvies is aangepast naar 'geel' (vakantiereizen mogelijk, let op risico's). Hier een overzicht van de landen waar de hotels, campings en vakantiehuisjes de deuren weer hebben geopend.

Naar verwachting gaan we vooral met eigen vervoer op pad. Een rondgang van de NOS leert waar we onderweg, en op ons vakantiestekje, rekening mee moeten houden.

België

Je kunt weer boeken voor een vakantieverblijf bij de zuiderburen en weer terecht in cafés, bars en restaurants. Gasten moeten alleen wel aan hun eigen tafel blijven zitten. Nachtclubs gaan pas in augustus weer open. Mondkapjes zijn verplicht in het openbaar vervoer, op stations en haltes. Ook wordt het dragen van een mondkapje aangeraden op drukke plaatsen waar het lastig is anderhalve meter afstand te houden, zoals markten en in winkels. Meer informatie vind je bij de Belgische overheid.

Duitsland

Hier geldt een minimale afstand van anderhalve meter. Reizigers moeten mondkapjes dragen in het openbaar vervoer en in winkels, waarbij een sjaal volstaat. Het advies is het ov zoveel mogelijk te mijden en je überhaupt zo min mogelijk te verplaatsen. Per deelstaat kan verschil zitten in wat wel of niet open is. Meer informatie vind je hier.

Italië

Met het openbaar vervoer door Italië? Dan moet je dit formulier ingevuld bij je hebben. Als je ergens naar binnen wil dien je een mondkapje te dragen. Het advies is dit buiten ook te doen. In de regio Lombardije zijn mondkapjes zelfs verplicht. Hoeveel afstand je moet houden verschilt. Op sommige plekken is het een meter, op andere anderhalf en op weer andere plaatsen is het advies twee meter.

Frankrijk

Toch het favoriete vakantieland van veel Nederlanders. Hier moet je een meter afstand houden tot anderen. Er mogen niet meer dan tien mensen bij elkaar komen. Ook hier zijn mondkapjes verplicht in het openbaar vervoer, op stations en op vliegvelden. En als de winkelier daarom vraagt ook in winkels. De meeste bars en restaurants zijn weer open. Klik hier voor meer informatie.

Portugal

In Portugal moet je twee meter afstand houden tot elkaar. Mondkapjes zijn verplicht in het openbaar vervoer, in winkels en ruimtes waar veel mensen zijn. Op vliegvelden wordt je lichaamstemperatuur gecontroleerd. Er is een keurmerk van toeristische activiteiten die zouden moeten voldoen aan hygiënevereisten. Bedrijven die geregistreerd staan bij de toerisme-autoriteit en een verklaring invullen, kunnen gebruikmaken van het 'Clean and Safe'-keurmerk.

Op de stranden gelden specifieke maatregelen, zoals drie meter afstand tussen parasols. Meer informatie hier.

Spanje, Griekenland en Oostenrijk

In Spanje gaan de grenzen op 21 juni weer open; het advies is nu om alleen noodzakelijke reizen door te laten gaan. Oostenrijk komt vandaag met versoepelingen. De verwachting is dat Griekenland en de Caribische delen van het Koninkrijk de komende weken besluiten wanneer ze weer Nederlandse toeristen toelaten. De Griekse regering heeft aangekondigd per 1 juli in heel Griekenland buitenlandse toeristen te willen toelaten. Of dit ook betekent dat er per 1 juli directe vluchten vanuit Nederland naar de Griekse eilanden zullen plaatsvinden, is nog onduidelijk.

Voor meer informatie over grenscontroles en reisbeperkingen in alle lidstaten heeft de Europese Commissie de site en app Re-open EU in het leven geroepen.

De hele lijst van landen waar vakantie weer mogelijk is zodra de grenzen opengaan staat hier.