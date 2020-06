Duidelijkheid over doodsoorzaak zwanenfamilie Ypenburg volgende week verwacht

Maandag is sectie verricht op de kadavers. Daarbij was ook een vogelarts betrokken die eerder vergiftigde dieren onderzocht. Volgens De wulp was er 'vrij weinig specifieks te zien'. Omdat gedacht wordt aan botulismevergiftiging wordt het verzamelde materiaal eerst onderzocht. De uitkomsten van dat onderzoek worden over ongeveer een week verwacht.

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft het water en de oevers van de Anthony Fokkersingel onderzocht. De uitkomsten van dat onderzoek zijn ook nog niet bekend. Buurtbewoners hebben aangedrongen om ook te kijken naar mogelijk giftige planten op de bodem van het water.

Doneeractie voor gedenkteken

De Wulp noemt het 'hartverwarmend' dat een doneeractie om geld in te zamelen voor een gedenkteken inmiddels meer dan duizend euro heeft opgeleverd. Dat geld was ook bedoeld om de sectie te betalen, maar volgens de vogelopvang is dat niet meer nodig. De gemeente Den Haag heeft de vogelopvang laten weten de rekening te betalen.

Zwaan Anthon zwom al meer dan 22 jaar rond in Ypenburg en was een begrip in de wijk. De plotselinge dood van hem en zijn familie maakte dit weekend veel los.