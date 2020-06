Gewonde vrouw in huis Nootdorp: geen misdrijf

De 74-jarige vrouw uit Nootdorp die zaterdagmiddag gewond raakte in haar woning, was geen slachtoffer van een misdrijf. Dat meldt de politie. Onderzoek heeft uitgewezen dat ze is gevallen. Een 48-jarige man die ook in huis was toen de politie aankwam, werd aangehouden maar is nu niet langer verdachte.

'We kregen de melding van een medische noodsituatie', zegt een woordvoerder van de politie. 'De vrouw was gewond geraakt en de 48-jarige man was er in huis.' De man werd door de politie aangehouden en meegenomen naar het bureau. Zondag is hij verhoord. Het huis was door de politie verzegeld.

Nader onderzoek heeft nu uitgewezen dat er sprake is geweest van een ongeluk. De 48-jarige man is hierop vrijgelaten en is geen verdachte meer. Hoe het met de vrouw gaat kan een woordvoerder van de politie niet zeggen.