Van ruttegeskut tot porrel, alles staat in Katwijks woordenboek

'Het viel nog niet mee om er een punt achter te zetten', zegt De Vink trots. 'Af en toe kwam er nog wel eens een woord onze kant op dat we nog niet hadden, een of twee keer per jaar, op z'n hoogst, dus dan mag je toch wel concluderen dat je alles wel ongeveer hebt. Er zal echt nog wel een enkel woord of een enkele uitdrukking ontbreken, maar volgens mij zijn we voor 99,9 procent volledig', aldus de 58-jarige Katwijker.

'In de afgelopen jaren hebben we al het Katwijks bij elkaar geharkt. Nu is het de hoogste tijd dat we met het woordenboek voor de dag komen', vervolgt Vink die iedere dinsdagavond aan de keukentafel van Van der Marel werkt aan het boek.

Eerste druk Katwijks woordenboek | Foto: Omroep West

Wat maakt de Katwijkse taal zo uniek? 'In de eerste plaats is dat de bilabiale 'w'. Dan de 'sch', wat als 'sk' wordt uitgesproken en de a-klank die een 'ae' wordt. Dat zijn de belangrijkste kenmerkende klanken van het Katwijks-dialect. Dan krijg je: 'er stond een skae bij het waeter', legt Van der Marel uit.

Een greep uit het Katwijks Woordenboek:

Bespruitelijk - Besmettelijk

Omskoeie - Omkleden

Kaksen - Goed opschieten

Ruttegeskut - Asociale mensen

Frokje - Mantelpak of jurkje

Sibbeljant - Grappenmaker

Pepper - Claxon

Tarretje - Flesje bier

Porrel - Snottebel

Bekkebrandertje - Sigaret

Flenter - Mannelijk geslachtsdeel

Hemelladder - Lange man

Lepelzucht - Honger

Kwak - Grote hoeveelheid

Vorige week werd het eerste exemplaar overhandigd aan wethouder Jacco Knape. Er zijn 1300 exemplaren gedrukt en binnen een week al verkocht. Een tweede druk is onderweg.