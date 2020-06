Kat Simba gered na anderhalve week onder metrolijn E

Zaterdagavond hoorden voorbijgangers gemiauw van achter het beton. Medewerkers van de dierenambulance konden de ruimte onder de metrolijn echter niet betreden. 'De opening die er zit, is voor de gemiddelde kat groot genoeg, maar voor de gemiddelde mens veel te klein.'

De HTM moest ingeschakeld worden om het rooster te verwijderen. Daar werd wat vaart achter gezet toen bleek dat de politie en de HTM al een week eerder meldingen van gemiauw hadden gekregen. Zondagavond werd er daarom een vangkooi geplaatst.

Na anderhalve week werd Simba bevrijd | Foto: HTM

Vangkooi ingezet

De vangkooi bleek te werken. De dierenambulance schrijft: 'Toen wij maandag opnieuw op de locatie aankwamen, dachten we de vangkooi precies dicht te horen vallen. En ja hoor, de kat kon het lekkers niet weerstaan en zat vast in de kooi.'

Een van de medewerkers van de HTM kroop vervolgens de ruimte in en gaf de vangkooi via een smalle tussengang door aan zijn collega en de chauffeur van de dierenambulance.

Terug bij baasje

Het baasje van de kat was snel gevonden dankzij een chip en registratie. Simba's baasje kwam hem dezelfde dag nog ophalen. 'Zij had zich nog geen zorgen gemaakt omdat Simba wel vaker lange tijd weg is en hij ook eten krijgt bij een buurvrouw. Later bleek dat de buurvrouw hem al anderhalve week niet had gezien. Het kan dus goed zijn dat Simba al die tijd opgesloten heeft gezeten.'

Het verhaal kreeg nog een staartje: 'Later bleek namelijk dat we ongeveer vier jaar geleden op precies dezelfde plek een andere kat hebben gered, ook een rood met witte kater. En hij heette ook Simba. Hoe toevallig!' Het zal niet nog een keer gebeuren, want de technische dienst van de HTM gaat de opening dichtmaken.

