Celstraf voor docent (28) vanwege ontucht met 14-jarige stagiaire

Een oud-docent (28) van een Haagse basisschool moet veertien maanden de cel in, waarvan vier maanden voorwaardelijk, omdat hij seks had met een 14-jarige stagiaire. Hij vergreep zich aan het meisje toen ze hem eind vorig jaar thuis een kerstcadeau kwam brengen.

Het slachtoffer had in het Laakkwartier in Den Haag op de basisschool van de verdachte gezeten. Toen ze twee jaar later voor haar middelbare school ergens stage moest lopen, regelde ze een plek bij hem in de klas. In de kerstvakantie bracht ze hem aan huis een oude, ingelijste klassenfoto als kerstcadeau.

Hij vroeg haar binnen en bood haar iets te drinken aan. Ze gaven elkaar knuffels, waarna de leraar haar naar zijn bed tilde. Daar hadden ze seks. Het meisje verklaarde later dat ze teveel in shock was om zich te verzetten tegen haar stagebegeleider. De onderwijzer gaf twee weken geleden tijdens de zitting het misbruik toe. 'Ik kijk er met afschuw en walging op terug', zei hij over zijn gedrag.

Misbruik van vertrouwen

De rechtbank vindt dat de man misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen dat het slachtoffer in hem stelde. 'Ze was nog een kind, de verdachte had haar moeten beschermen', zei de rechter dinsdag tijdens de uitspraak. De celstraf van de rechtbank valt wel lager uit dan de strafeis van het Openbaar Ministerie van achttien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Ook moet de verdachte een schadevergoeding van 5.000 euro aan het slachtoffer betalen. De Hagenaar ontkende bij de rechtbank dat hij zich aangetrokken voelt tot pubermeisjes. Hij accepteert wel dat hij niet meer in het onderwijs werkzaam kan zijn, vanwege het misbruik.