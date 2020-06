Zorgen over ontbreken publiekstrekker op Scheveningse Noordboulevard: 'Ik voel me belazerd'

Het was de bedoeling dat in het paviljoen een Hard Rock Café zou komen, maar horecabaas en initiatiefnemer Laurens Meijer maakte in maart bekend dat dit niet doorgaat. Nu is het nog onduidelijk wat er wel in het gebouw komt.

'Dat is zorgelijk', zegt Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. 'De ondernemers en strandexploitanten die op het noordelijke deel van de boulevard zitten zijn afhankelijk van de loop naar de Noordboulevard. Met de beloofde komst van het Hard Rock Café, een publiekstrekker van formaat, is ze een worst voor gehangen. Nu gaat dat feest niet door.'

Belazerd

Miles Wols van strandtent Atlantis is teleurgesteld. 'Wij hebben bijna twee jaar stilgelegen vanwege de bouwwerkzaamheden aan het paviljoen', vertelt hij. 'Nu blijkt dat het allemaal niet doorgaat. Ik voel mij belazerd. Ik vind dat een exploitant uit Scheveningen nu de kans moet krijgen om iets moois in het paviljoen te beginnen. Een ondernemer die het strand kent.'

Volgens Sluijs heeft de gemeente Den Haag zich in de luren laten leggen door de ontwikkelaar van het paviljoen. 'Wij waren in de veronderstelling dat alles al in kannen en kruiken was en dat alle contracten al getekend waren. Nu is bijna alles klaar, maar komt het Hard Rock Café toch niet. Dan vraag ik mij af welke afspraken de wethouder heeft gemaakt.’'

Particulier initiatief

Het college zegt dat het gaat om een particulier initiatief waarin de gemeente geen partij is. 'Het betreft een contract tussen de initiatiefnemer van het paviljoen en het Hard Rock Café als verhuurder. De gemeente is hierin geen partij en heeft geen inzage in de onderlinge onderhandelingen en afspraken.'

Volgens het college heeft de initiatiefnemer beloofd snel met een nieuwe concept te komen. De gemeente heeft daarbij harde eisen gesteld. Zo moet het concept bijzonder zijn en blijven en moet het passen bij het doel van de gemeente om Scheveningen het hele jaar voor toerisme aantrekkelijk te maken. Binnenkort praat de gemeenteraad over de werkzaamheden aan de Scheveningse boulevard.