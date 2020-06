Man die wil helpen na botsing eindigt met gebroken arm in ziekenhuis

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 16 juni. Meer zaken zijn hier te vinden.

De 35-jarige man loopt op woensdag 6 mei rond 13.00 uur over de Troelstrakade in Den Haag, in de richting van het Zuiderpark. Op dat moment gebeurt er aan de overkant een ongeluk. 'Twee fietsers knalden op elkaar. Eén had een ladder op zijn bagagedrager, die over het fietspad uitstak. Ze vielen allebei neer. Het was zo’n harde klap, dat ik meteen dacht: ik moet helpen', vertelt hij.

'De ene meneer stond op en begon te schelden. De ander bleef liggen. Hij had schade en wilde dat de politie kwam. Ik gaf mijn telefoon zodat hij 112 kon bellen.' In de tussentijd loopt hij naar de andere man toe. 'Die probeerde al een beetje weg te komen. Hij noemde me gelijk een racist en een bemoeial. Maar ik probeerde de situatie te de-escaleren.'

Zwaaien met stok

De man vraagt de fietser even te wachten tot de politie er is. 'Ik legde uit dat er een formulier opgemaakt moest worden voor de verzekering. Zijn verhaal zou daar ook op komen, dat is heel belangrijk. Maar hij bleef boos en bleef tieren', zegt het slachtoffer.

Dan pakt de man plotseling een stok en zwaait daarmee rond. Omdat de 35-jarige man bang is dat hij er mee gaat slaan, pakt hij de stok af. Twee getuigen die zien wat er gebeurt, maken vanaf dat moment een filmpje van het incident. Op de beelden is te zien dat de man de stok probeert terug te pakken.

Spugen in gezicht

'Ik vertelde dat ik bang was dat hij er mee zou gaan slaan, dus ik wilde hem pas teruggeven als hij beloofde rustig te worden, zodat we konden praten.' Uiteindelijk geeft hij de stok terug, maar dat kalmeert de man nog niet. Hij loopt dreigend op de andere fietser af, die op dat moment de politie belt en hij spuugt de 35-jarige man in zijn gezicht.

'Toen had ik zoiets van: dit is een burgerarrest, je bent aangehouden. De politie komt er toch al aan', vervolgt het slachtoffer. Maar de man probeert weg te komen: hij pakt zijn fiets en de ladder en steekt de straat over. Het slachtoffer grijpt de ladder vast om hem tegen te houden en zo verplaatsen ze zich naar de overkant.

Arm klem in ladder

Omdat de boze fietser aan de ladder begint te duwen en trekken, krijgt de man zijn arm er niet meer uit. Hij valt op de grond en dan draait de man de ladder rond, waardoor de arm van het slachtoffer steeds verder wordt meegetrokken en verbogen. 'Ik heb meerdere keren gezegd; u breekt mijn arm, u breekt mijn arm. Alles brak door: de spieren, de pezen, het bot. Ik hoorde de knak en voelde een hele doffe, intense pijn. Daarna ben ik even de weg kwijt geraakt.'

Omdat één van de getuigen nog steeds aan het filmen is, is het geschreeuw van het slachtoffer te horen. Meerdere omstanders ontfermen zich over hem, terwijl de fietser er vandoor gaat in de richting van station Moerwijk.

'Wordt nooit meer zoals het was'

In het ziekenhuis blijkt dat de man flink letsel heeft opgelopen. 'Ik heb een fikse operatie gehad. Er zitten twee stalen platen in en zes of zeven pennen. Ik kan nog steeds niet veel. De vraag is in hoeverre het zal herstellen. Het wordt sowieso nooit meer zoals het was, misschien tachtig procent, maar dat is echt de vraag', vertelt de 35-jarige man.

Het letsel | Foto: slachtoffer

De breuk in zijn arm heeft grote gevolgen. 'Ik deed aan kickboksen, maar dat zit er niet meer in, omdat het een zwakke plek zal blijven. Ik ben dierverzorger, heb veel opvangdieren in huis. Ook dat gaat niet meer. Ik kan niet meer zwaar tillen, heel veel bewegingen kan ik niet meer maken. Mijn huishouden lijdt er ook onder, al dat soort dingetjes.'

Vogel van slag

Op het moment dat het incident plaatsvond, had de man zijn vogel op zijn schouder. Het dier is weggevlogen en opgevangen door een buurtbewoner, die er voor heeft gezorgd terwijl het slachtoffer in het ziekenhuis was. 'De vogel is ook erg van slag geraakt, hij begon zich tot bloedens toe te plukken. Hij is nu nog steeds een beetje banger dan normaal.'

Naast het lichamelijke letsel heeft het incident het slachtoffer ook geestelijk veel gedaan. 'Als ik langs de plek waar het gebeurde loop, krijg ik weer een flashback van de pijn. Het voelt gewoon niet goed. Ik probeerde mensen te helpen. Nu zou ik zelf wel twee keer nadenken. Dat doet me veel pijn, want ik vind dat mensen elkaar moeten helpen. En ik wil dat mijn buurtje een beetje veilig en leuk is. Dus ik hoop dat de dader gepakt wordt, dan zal ik me veiliger voelen', besluit het slachtoffer.

Beelden van de verdachte

De verdachte is op één van de filmpjes goed in beeld. Hij draagt een blauwe jas en heeft een rode rugzak bij zich. Verder draagt hij een donkere werkbroek en grijze sneakers. Mogelijk herkent u de man in combinatie met zijn fiets en de ladder die hij bij zich had.

Daarnaast komt de politie graag in contact met mensen die het incident hebben gezien en die nog niet met de politie hebben gesproken. Misschien hebben meer mensen beelden gemaakt. Die wil de recherche dan graag bekijken.

Herkent u de man?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem