Fietsendief rijdt weg op elektrische fiets van 3000 euro

'Dan sta je heel gek te kijken. Je loopt drie keer heen en weer, en dan denk je: hij is echt weg.' Een 64-jarige vrouw is de dupe geworden van een fietsendief. Een half uurtje eerder had ze hem neergezet in een stalling in winkelcentrum De Parade in Nootdorp. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man wegrijdt op de elektrische fiets ter waarde van 3000 euro.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 16 juni. Meer zaken zijn hier te vinden.

De vrouw gaat op vrijdag 15 mei samen met haar man winkelen in De Parade. Ze parkeren hun fiets naast de HEMA en als ze een half uur later terugkomen, is de dure Koga van de vrouw weg. 'Ik ben boos en verontwaardigd dat dit mij overkomen is. Het gebeurt heel vaak, maar ik had nooit gedacht dat het mij zou overkomen', vertelt ze.

De dief heeft waarschijnlijk een lopersleutel gebruikt, want het slot waarmee de fiets vast zat aan de stalling, is helemaal verdwenen. 'Ik denk dat ze er bewust op uit zijn. Het is voor hen gewoon snelle handel', zegt de vrouw. Een bewakingscamera aan de achterkant van de Jumbo registreert hoe een man wegrijdt op de fiets. Vlak onder de camera stopt hij even en dan verdwijnt hij uit beeld.

Herkent u de man?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem