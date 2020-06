Ruim 60 procent Hagenaars heeft zich niet laten registreren in donorregister

Ruim 60 procent van de Hagenaars heeft zich niet laten registreren als orgaandonor. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. En dat terwijl 49 procent van alle Nederlanders zich begin van het jaar registreerde in het donorregister. Het nieuwe donorsysteem gaat 1 juli officieel van start. Wie dan geen keuze heeft gemaakt, is automatisch orgaandonor.

Op 2 januari van dit jaar stonden 6,9 miljoen mensen in het donorregister, ruim een half miljoen meer dan een jaar daarvoor. Het gaat om 49 procent van de volwassen bevolking. Iets meer dan de helft, 51 procent, is dus nog niet geregistreerd.

In Den Haag heeft 61 procent van de inwoners zich niet laten registreren. Ook in Katwijk (55 procent niet geregistreerd) en Delft en Wassenaar (beiden 54 procent) blijft het aantal mensen dat zich heeft laten opnemen in het donorregister achter bij het landelijk gemiddelde.

Totaal aantal Haagse orgaandonoren gestegen

Het totaal aantal donoren in Den Haag is het afgelopen jaar met 3,2 procent gestegen. In Den Haag staan sinds begin 2020 ruim 80.000 mensen geregistreerd als orgaandonor, waarvan 17.000 met enige donatiebeperkingen. Vorig jaar stonden ruim 77.000 Hagenaars als donor geregistreerd.

Nico van der Meij uit Leiden kreeg in 2014 twee nieuwe longen. Hij is vrijwilliger bij de Nederlandse Transplantatie Stichting. Nico is voorzichtig optimistisch: 'Het zijn in elk geval weer meer mensen dan vorig jaar. Maar ja, de helft is nog steeds niet veel. Pas bij tachtig procent gaan we de goede kant op.'

Voorlichtingswerk

Volgens Van der Meij is er nog veel voorlichtingswerk te doen. 'Mensen denken: nu ben ik toch automatisch donor als ik me niet registreer? Maar dan ligt de beslissing na je dood bij je nabestaanden en moeten die een moeilijk gesprek gaan voeren met de artsen. En als je nabestaanden dan niet weten wat je wilde, dan blijft het een lastig dilemma.'

Volgens het CBS geven meer mensen expliciet aan dat ze geen donor willen zijn. Dat percentage is gestegen van 27,5 procent in 2014 naar 33,5 procent nu. Het percentage mensen dat toestemming voor orgaandonatie geeft zonder beperkingen is gedaald, van ruim 48 procent in 2014 naar 43 procent nu.

LEES OOK: Michiel kreeg een nieuwe nier via Facebook: 'Ik vergeet nooit wat zij voor mij gedaan heeft'