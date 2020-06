Gemeente Den Haag krijgt miljoenen voor aanpakken lerarentekort

De gemeente Den Haag krijgt dit jaar 3,5 miljoen euro extra van het Rijk om het lerarentekort in het basisonderwijs aan te pakken. De komende drie jaar komt daar elk jaar nog eens ruim vier miljoen bij. Dat is de uitkomst van overleg, dinsdag, tussen minister Slob van Onderwijs en de onderwijswethouders van de vier grote steden en Almere.

Het geld is onder meer bedoeld voor extra coaching van leraren die er al zijn. Ook zal het worden gebruikt voor de inzet van meer onderwijsondersteunend personeel en meer PABO-studenten. 'In Den Haag zetten we in op meer mensen en minder werkdruk', aldus verantwoordelijk wethouder Hilbert Bredemeijer.

De gemeente moet de plannen de komende weken nog wel verder uitwerken. Voor de zomervakantie moeten die definitief zijn, zodat er na de vakantie al mee begonnen kan worden.

Aanvulling op bestaand plan

De afspraken met minister Slob zijn onderdeel van een noodplan dat in januari al is opgesteld door de gemeente, het ministerie, de onderwijsinspectie en de Haagse schoolbesturen. De gemeente heeft goede hoop dat er snel afspraken gemaakt kunnen worden met de schoolbesturen.

Wethouder Bredemeijer is blij met de steun vanuit het Rijk: 'Goed dat de minister de urgentie blijft zien van het oplossen van het grote lerarentekort in onze stad. Al voor de coronacrisis waren ongelijke kansen in het onderwijs een grote zorg, en die verschillen kunnen nu alleen nog maar groter worden. Met name leerlingen uit kwetsbare gezinnen hebben last van deze crisis. Het aanpakken van het lerarentekort is dan ook topprioriteit.'

Meer is nodig

De gemeente wijst er wel op dat de plannen en het geld die er nu liggen niet genoeg zijn. 'We blijven het Rijk eraan herinneren dat, hoewel we hier nu mee vooruit kunnen, er nog steeds structurele investeringen nodig blijven om het lerarentekort aan te pakken', aldus de gemeente.

