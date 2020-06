Ondanks het risico zou Sharon zich opnieuw opsluiten met door coronavirus besmette cliënten

In de zorgwoning waar de 33-jarige begeleider Sharon Kok werkt, hoeven ze niet lang na te denken als begin maart cliënten ziekteverschijnselen van het gevreesde coronavirus vertonen. In eerste instantie gaan de deuren op slot voor bezoekers. Als één van de cliënten positief wordt getest, komt het personeel zelf met het voorstel om zich samen op te sluiten met de besmette cliënten. Kok: 'Daarna kwam al meteen een tweede ziekmelding, een tweede cliënt met koorts. Uiteindelijk hebben ze akkoord gegeven dat wij intern mochten.'

Op een matras in de woonkamer verblijft zij, samen met nog een andere collega (die de nacht doorbrengt in zijn camper op de stoep) en vier besmette cliënten, twaalf dagen in quarantaine. Ondanks hun bedenkingen krijgt zij de steun van familie en vrienden. Zelf is ze niet bang voor het virus: 'Ik ben altijd sporter geweest, dus wat kan mij gebeuren? Dus ik ben er nonchalant ingegaan en heb geen gevaar voor mijzelf gezien. Uiteindelijk zet je jezelf ook aan de kant voor je cliënten.'

'Als een gezinnetje'

Probleem daarbij is dat er eigenlijk geen werkbaar alternatief is: 'Je had kunnen werken met de vaste begeleiders, met het risico dat je het mee naar huis kan nemen en thuis een besmetting kan veroorzaken. Met het gevolg dat je geen begeleiders meer hebt. Dan komen er externe begeleiders aan te pas en dat is het laatste wat je wil voor deze doelgroep. En helemaal in een periode van ziekte.'

Door de quarantaine zijn er geen activiteiten en zijn de cliënten en de begeleiders op elkaar aangewezen. Vanuit alle hoeken komt er hulp en worden er puzzels en spelletjes gebracht. Er wordt gekleurd en getekend en samen televisie gekeken. Volgens protocol wordt er elke dag schoongemaakt. Al met al was het een ervaring die Kok niet had willen missen: 'Het samen doen. Gewoon het huishouden, als een gezinnetje, maar dan in een zorginstelling.'

'Drie dagen doodziek'

Op de twaalfde dag in quarantaine vertoont Kok voor het eerst zelf ziekteverschijnselen, die in de loop van de dag verergeren. Ondanks 38,8 graden koorts wil ze tot het einde blijven, maar haar leidinggevende vindt dat niet verantwoord en stuurt haar naar huis. En dat was maar goed ook: 'Ik heb drie dagen doodziek in bed gelegen. Hoge koorts, mijn hele lijf deed zeer.' Twee maanden later ondervindt ze nog de gevolgen: 'Druk op mijn borst, last van mijn rug, geen conditie, heel snel moe. Maar goed ik ben sporter geweest en opgeven is geen optie. Ik sla mij hier wel doorheen.'

Spijt heeft ze niet van haar besluit en mocht het nodig zijn, dan zou ze het weer zo doen: 'Ja, absoluut. Met alle risico's van dien.' Maar of dit het recept is voor andere instellingen durft ze niet te zeggen: 'Wij hebben gewoon het geluk gehad dat het allemaal goed gegaan is. Daar zijn we ook heel dankbaar voor, dat onze cliënten in goede gezondheid zijn. Dat is belangrijk. Ik denk ook dat het geholpen heeft om het virus niet verder te verspreiden. Maar je weet niet op voorhand dat je cliënten of wij als begeleiders er ook goed uitkomen. Het had ook anders kunnen aflopen'