Waarschuwing voor veel regen, hagel en onweer: 'We hebben te maken met instabiele lucht'

'We hebben te maken met zeer instabiele lucht', legt Omroep West-weerman Huub Mizee uit. Dit was dinsdag ook het geval. Dat leverde op sommige plaatsen veel regen op. Zo viel er in Voorschoten dinsdag veertig millimeter regen in korte tijd, waar zestig of zeventig millimeter normaal is voor de hele maand. Maar op andere plekken viel dan weer weinig neerslag. Zo bleef Den Haag Laakkwartier steken op tien millimeter en Zoetermeer op vijf millimeter.

'In de loop van de woensdag is er weer kans op wateroverlast', vertelt Mizee. 'Het zuiden van het land heeft de meeste kans op zware buien, maar het KNMI heeft voor de zekerheid ook voor onze regio code geel uitgegeven. Een paraplu meenemen kan geen kwaad.' Maar deze woensdag begint nog met redelijk wat zon, een temperatuur van 23 of 24 graden en niet al te veel wind.

'De zon komt terug'

Donderdag wordt eveneens een dag met regen en opklaringen, dan wordt het 19 tot 22 graden. 'Maar vrijdag komt de zon terug', vertelt Mizee. 'Dan wordt het zo'n 21 graden en ook het weekend verloopt grotendeels droog. En volgende week, daar gaan de computerberekeningen steeds meer vanuit, krijgen we echt een overgang naar droger, stabieler en warm tot zeer warm weer. Onvervalst zomerweer!'

