Dikembe beledigt HTM-controleur: 'Wacht jij maar, kleine koelie'

De 33-jarige Dikembe vindt dat hij volledig onterecht in het verdachtenbankje zit. Hij heeft de HTM-controleur die hem vorig jaar in Rijswijk bekeurde niet uitgescholden voor 'kleine koelie'. 'Ik ben niet van het discrimineren, ik heb zelf een kleurtje,' zegt de in Congo geboren verdachte. 'Ze hebben dit ervan gemaakt, omdat ze buiten hun boekje gingen.'

Dikembe's gladgeschoren hoofd glimt van het zweet en hij gebaart druk met zijn armen. Hij praat veel en snel, alsof hij op die manier de rechter kan overtuigen van zijn gelijk. 'Het is complete waanzin. Er was wel ruzie, dat ging over het inchecken. Volgens die controleurs deed ik dat te laat. Ik heb meteen 40 euro boete betaald en toen gingen ze me achtervolgen, een groep van zeven of acht man, allemaal controleurs.'

De rechter krijgt geen kans om Dikembe te onderbreken. Hij ratelt door: 'Die 40 euro betaal ik op het perron. Ik loop weg richting mijn werk en ze lopen me achterna. Toen ben ik gaan filmen en ik wilde kledingnummers hebben. Ik weet dat ik een ambtenaar in functie om zijn kledingnummer kan vragen.' 'Probeer to the point te komen,' probeert de politierechter.

Kleine koelie

Maar Dikembe gaat door over kledingnummers en dat hij zijn rechten kent. De rechter grijpt in: 'Ik ga u onderbreken anders komen we er niet uit. Ik heb gelezen dat ze u van het perron stuurden. U liep weg, draaide uw hoofd om en zei: "Wacht jij maar, kleine koelie." En dat betekent slaaf in Suriname. De controleur was beledigd, hij is hindoestaans.'

'Ik ben geen Surinamer, ik ben Congolees!' roept Dikembe. 'Ik heb dat niet gezegd. Het is te absurd.' De rechter snijdt een ander onderwerp aan. 'Als ik u een boete opleg, is dat dan een probleem?' De armen van de verdachte gaan weer omhoog. 'Ik ga me sowieso weer verzetten als ik moet betalen. Ik ga niet betalen. Jullie moeten checken wat ze allemaal tegen mij hebben gezegd!'

Te laat ingecheckt

De officier van justitie is ervan overtuigd dat de beledigde HTM-controleur de waarheid spreekt. 'Twee controleurs zeggen dat u 'kleine koelie' heeft gezegd en de aangever ook. Als u gewoon op tijd had ingecheckt, was het allemaal niet gebeurd. U heeft een strafbeschikking thuisgestuurd gekregen van 200 euro en daar ga ik opnieuw om vragen.'

'Ik heb het niet gedaan,' probeert Dikembe nog een keer. En hij vertelt opnieuw dat hij wel incheckte, maar te laat, en al betaald heeft en dat niet nog eens gaat doen. Wanhopig roept hij: 'Ik ben zwaar gediscrimineerd!' 'Dan kunt u aangifte doen,' reageert de rechter. 'Ik ga er een eind aan maken, u heeft voldoende gezegd. Ik denk dat er genoeg bewijs is dat u koelie heeft gezegd.'

'Drie tegen een'

De armen van de verdachte gaan een laatste keer de lucht in en hij zegt verontwaardigd: 'Drie tegen een, onterecht!' De rechter snoert hem de mond. 'U mag nu niks meer zeggen. Ik ga u een boete opleggen van 200 euro. En als u het er niet mee eens bent, en dat bent u, kunt u in hoger beroep. Maar gezien de hoogte van het bedrag, is het de vraag of dat kan. Dat bepaalt het hof.'

Dikembe beent weg: 'We houden contact, fijne dag!'

