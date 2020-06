Eerste natuurgrassprietjes snel te zien in Cars Jeans Stadion: 'Mooie mijlpaal'

De eerste groene (natuur)grassprietjes zijn binnenkort zichtbaar in het Cars Jeans Stadion. Woensdagochtend zaaiden ADO Den Haag-directeur Mohammed Hamdi en wethouder sport Hilbert Bredemeijer onder toeziend oog van wat pers het laatste graszaad in één van de doelgebieden. In de tweede helft van volgende week is er volgens grasmeester Jan Vrij al een groene gloed te zien.

Het ziet er woensdagochtend rond de klok van negen uur een beetje knullig uit. ADO-directeur Hamdi staat met een hark in zijn handen, sportwethouder Bredemeijer heeft een grote zak met graszaad vast. De twee hebben de eer de allerlaatste zaadjes te strooien. Na wekenlang zwoegen een mooie mijlpaal, vindt Hamdi. Er is tot nu toe 7500 uur werk verzet om ADO vanaf komend seizoen weer op echt gras te laten spelen.

'Het ging niet heel soepel volgens mij, haha. Maar we deden ons best', lacht Hamdi, die de megaklus de afgelopen weken nauwlettend heeft gevolgd. 'Als ik uit m'n kantoor stap, kijk ik op het veld, en dan zie ik de ontwikkelingen. Het gaat nu steeds meer kriebelen. Wanneer we weer mogen voetballen, weten we niet. Het gaat nu om gezondheid. Maar ik heb wel het gevoel dat het de goede kant op gaat. We wachten rustig af.'

'ADO is in trek'

'ADO maakt best moeilijke tijden door, maar op één of andere manier hebben we samen de mindset kunnen draaien, echt op de toekomst gericht', vertelt wethouder Bredemeijer. 'Natuurgras is een heel belangrijk punt voor de toekomst. En omdat er nu niet gevoetbald kan worden, is er veel tijd om het gras te laten groeien. Een ander voordeel: we hebben uiteindelijk ook gekozen voor een hybride grasmat, met kleine stukjes kunstgras erin, waardoor de stevigheid groter wordt.'

Aan het spelen op natuurgras kleven een hoop voordelen, zo vinden spelers het fijner om op te spelen. ADO wordt daardoor interessanter, zegt Hamdi. 'De club is in trek, dat merken we. Kijk, je hebt een aantal clubs die zegt: met kunstgrasclubs doen we liever geen zaken. En met het echte gras is de vijver met spelers die we aan kunnen trekken groter geworden, wat sportief weer goed is voor de club. Of je er ook direct gebruikt van kan maken, of wil maken, dat is wel de vraag. Maar het is fijn dat je die keuze hebt.'

