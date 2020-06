Touringcarchauffeurs protesteren op Malieveld: 'Zonder steun valt hele sector om'

Op het Malieveld in Den Haag hebben honderden touringcarchauffeurs geprotesteerd tegen het coronabeleid van het kabinet. De chauffeurs willen een gelijke behandeling met andere vervoersaanbieders en financiële steun vanuit de overheid. 'Wij moeten het hebben van congressen, uitstapjes en evenementen', vertelt Joke Brouwer, directeur van Brouwer Tours uit Noordwijk. 'Het opstarten daarvan kan nog wel even duren.'

Op het Malieveld overhandigden de touringcarchauffeurs een petitie aan Kamerleden van de VVD, D66 en PVV. Ze waren met ongeveer veertig bussen vanaf het Cars Jeans Stadion naar de demonstratie gekomen. Ongeveer vijftien bussen waren al in de ochtend op het Malieveld aangekomen en die bleven ook na het protest nog staan.

Een van de protesterende chauffeurs was Peter Leeninga van Brouwer Tours. Hij had woensdag eindelijk weer een ritje, na acht weken thuisgezeten te hebben. 'Ik heb dit echt gemist', zegt hij over de schoolkinderen van de American High School in Wassenaar die hij op moet halen. 'Ik heb thuis een aquarium als hobby. Daar kun je een dag mee bezig zijn, maar geen acht weken.' Hij is dan ook blij dat hij weer kan rijden: 'Ik heb mijn vrijheid weer terug.'

Uitstapjes en schoolreisjes

Leeninga is dan weer af en toe aan het werk, dat geldt niet voor al zijn collega's. De meeste van zijn 250 mede-chauffeurs zitten nog steeds thuis. Directeur Brouwer legt uit dat door het coronavirus het aantal ritten flink is afgenomen. 'Wij moeten het hebben van uitstapjes en schoolreisjes. Al die dingen gebeuren niet in deze coronatijd en het opstarten kan nog wel even duren.'

Het Noordwijkse bedrijf wil, net als de rest van de sector, dat de touringcars ook voor de helft gevuld mogen worden. Brouwer laat in de bus zien hoe dit er in de praktijk uit moet gaan zien. 'Iedereen moet bij het raam zitten', legt ze uit. Tussen de rijen zijn schotten van plexiglas geplaatst, om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. Om die reden moeten de passagiers ook allemaal in het midden in- en uitstappen en niet bij de chauffeur.

'Valt heel de sector om'

De aanwezigen bij het protest op het Malieveld vragen de drie politici om steun, want juist de periode tussen maart en juni is voor hen druk. De busbedrijven vragen daarom om een bedrag van 240 miljoen euro. 'Als we niet snel steun krijgen, valt heel de sector om', zegt een van de aanwezigen bij de demonstratie.