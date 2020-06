Verdachte drugslabbrand Nootdorp vrijgelaten, onderzoek nog in volle gang

De brand brak dinsdagmiddag uit in een schuurtje aan de 's-Gravenweg in Nootdorp. Volgens de politie zat er in het pand een drugslab. Of de oorzaak van de brand daarmee te maken had, wordt nog onderzocht. Ook wordt bekeken welke stoffen er in het schuurtje aanwezig waren.

Terwijl de brand nog woedde werden een 20-jarige Nootdorper en twee mannen van 24 uit Voorburg en Den Haag aangehouden. Wie van hen is vrijgelaten is niet duidelijk. De twee andere verdachten worden vrijdag voorgeleid en horen dan of ze langer vast moeten blijven zitten.