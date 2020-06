Pleidooi voor slavernijmonumenten in Den Haag

In Den Haag zouden monumenten moeten worden opgericht over slavernij en de Nederlandse koloniale geschiedenis. Ook zou Den Haag excuses moeten aanbieden voor de rol die de stad daarin heeft gespeeld. Dat vinden acht partijen in de Haagse gemeenteraad.

Eén monument moet het vervoer herdenken van slaven van Afrika naar Noord- en Zuid-Amerika en de Cariben, het andere moet gaan over de Nederlandse rol in het voormalige Nederlands-Indië, vinden de partijen.

De acht partijen willen ook dat Den Haag meer ruimte biedt aan herdenkingen en vieringen van onder meer de Molukse onafhankelijkheidsverklaring, op 25 april, en het einde van de slavernij (Keti Koti), op 1 juli. Het voorstel is afkomstig van de collegepartijen GroenLinks, CDA en PvdA en de oppositiepartijen NIDA, HSP, Partij voor de Dieren, Islam Democraten en SP.

Tot verzoening overgaan

'Het wordt tijd om als internationale stad van Vrede en Recht in het reine te komen met ons verleden en voorop te gaan in de bewustwording op welke wijze ons verleden doorwerkt in het heden en onze toekomst. Wij kunnen als Den Haag, waar zo veel gemeenschappen uit voormalige koloniën woonachtig zijn, niet meer achterblijven', aldus Cemil Yilmaz, fractievertegenwoordiger van NIDA in een persbericht.

CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman: 'Geboren en opgegroeid in de voormalig Nederlandse kolonie Suriname, heb ik van dichtbij meegemaakt hoe diep de wonden zijn van het koloniaal verleden. Erkenning is een mooie stap om tot verzoening over te gaan. Ik ben trots dat we dit nu ook in Den Haag realiseren.'

Lange Voorhout

De partijen willen het voor het einde van de maand overhandigen aan de wethouders. De eerste juli is de dag van de herdenking van afschaffing van de slavernij, schrijft Cemil Yilmaz van NIDA.

De overhandiging zal volgens hem waarschijnlijk op het Lange Voorhout plaatsvinden: 'Op het Lange Voorhout zijn er veel gebouwen die in het bezit waren van slavenhandelaren en plantagehouders. Ook werden de eerste Nederlandse bijeenkomsten over de afschaffing van slavernij gehouden in theater Diligentia.'