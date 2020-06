ADO-supporters steunen sekswerkers met een spandoek

Er zijn twee wulpse dames te zien aan beide kanten van het spandoek en de tekst: '100 man in de kroeg geen probleem, maar niet één op één?' ADO-supporter Marokkaanse Koos zegt lachend: 'Dat gat wat nu dicht is, moet weer open. En niet 1 september, maar veel eerder.'

'Dit is het 76ste doek wat wordt opgehangen, eerder werden er al Stay Strong en Hâh je rustig Âhwe bij verzorgings- en ziekenhuizen opgehangen,' vertelt spandoek kunstenaar Patrick Goos van Artdrenaline.

'Voldoen aan protocollen'

Raamexploitant Patricia Ouwehand is blij met de steun: 'Dat doet de meisjes goed, want het is natuurlijk heel bedroevend dat ze gedwongen worden om in het illegale circuit te gaan werken omdat ze het anders niet redden. Wij zijn ook een zogenaamd contactberoep. We voldoen aan alle coronaprotocollen. We werken nauw samen met de GGD en nog mogen we niet werken, ik vind dat onbegrijpelijk. We moeten dus wachten tot 1 september om weer aan de slag te kunnen.'

Een buurtbewoner komt langs en maakt een foto met zijn smartphone. 'Wat een goeie tekst zeg. Mijn steun hebben ze, een goede actie zo’n spandoek.' Kunstenaar Patrick Goos voegt toe: 'Ik vind het erg dat die meiden al tweeënhalve maand thuiszitten, ik denk dat dit een vergeten groep is die de aandacht verdient.'