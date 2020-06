Park, strand en probleemwijken: hier moet Jan van Zanen heen volgens jou

Het blijkt dat de inwoners van Den Haag vol met ideeën en suggesties zitten als het gaat om werkbezoekjes voor de nieuwe burgemeester. Onze mailbox stroomt over. De reacties gaan niet alleen over mooie plekjes die Van Zanen kan gaan bezoeken maar ook over problemen waar hij oog voor moet hebben.

Dat Den Haag een mooie en diverse stad is wordt maar weer eens goed duidelijk uit onze ontplofte mailbox. Het Binnenhof, het stadscentrum, de Schilderswijk, Scheveningen, de kunst- en cultuurinstellingen, de bossen en duinen, het komt allemaal voorbij in de reacties.

Ga mee naar buiten

Wij weten niet of de nieuwe burgemeester van Den Haag een natuurliefhebber is. Maar mocht hij dat wel zijn dan zit hij goed in zijn nieuwe stad met parken, bossen en duinen. Quincey van den Berg zegt: ‘Ga de duinen in! Eén van de prachtigste stukjes Den Haag. Of maak een lange wandeltocht door Ockenburgh.’

Lilian: ‘De prachtige parken in Den Haag! Op de fiets. Westduinpark en Meijendel. Dan is hij Utrecht snel vergeten.’ Johan: ‘De hoogste toppen van de duinen in het Westbroekpark. Die bieden een prachtig uitzicht over de stad. De heer Van Zanen zal dan de verbinding van stad en zee beter begrijpen en waarderen.’

Kunst en Cultuur

Niet alleen als het gaat om het natuurschoon is er van alles te beleven in Den Haag. De stad zit ook vol kunst en cultuur. Muziek, theater, musea, er is van alles: De Koninklijke Schouwburg, poppodium Het Paard, Panorama Mesdag, het Haags Historisch Museum, zomaar enkele voorbeelden uit een oneindige lijst.

Toch wordt er ook gewezen op misschien wat minder voor de hand liggende culturele uitstapjes. Mevrouw T. Van Gessel: 'De Koninklijke Schouwburg met de portrettengalerij. Supermooi met allemaal bekende artiesten.’ Jorg Kruit: ‘Het oude badhuis in de Spionkopstraat, waar Herman Brood ooit nog zijn liedjes geoefend heeft. Tegenwoordig een school voor praktijkonderwijs.’

Maatschappelijke betrokkenheid

Ook op maatschappelijk gebied is er heel wat te ontdekken lezen we in de reacties. Aad van Schie: ‘De nieuwe burgemeester moet zeker een werkbezoek brengen aan het Buurtlaboratorium aan de Noorderbeekdwarsstraat 218 om kennis te maken met buurtgroep WIJ Weimar, die zich inzet voor een kwaliteitsslag voor de Weimarstraat en omgeving.’

Caroline Roeters: ‘Even op bezoek bij ontmoetingscentrum Morgenstond. Allemaal vrijwilligers die zich zo inzetten voor de wijk. Ik ben van ze gaan houden.’ Jos Muller: ‘Morgenstond wordt door vrijwilligers uit de hele wijk gerund uit liefde voor hun wijk.’

Maatschappelijke problemen

Toch zijn het lang niet allemaal vrolijke reacties die wij op onze oproep terugkrijgen. Want er is voor burgemeester Van Zanen naast te genieten ook veel werk aan de winkel om de stad nog mooier te maken. Leefbaarheid, criminaliteit, sociale achterstanden, het komt allemaal voorbij.

Rafael Diogo Carrilho: ‘Volgens mij moet hij naar Laak. Ons stadsdeel heeft problemen met infrastructuur, criminaliteit en integratie van immigranten. Ik hoop dat de nieuwe burgemeester die problemen goed aanpakt, zodat we minder ongelijkheid in deze stad hebben.’

‘Ratten’

Ben Knoops: ‘Het gaat mij in ieder geval niet om de meest genoemde en origineelste plekken, maar om de noodzakelijkste: Laak, Transvaal, Moerwijk en Zuidwest.’

Bianca: 'Hij moet zeker even gezellig naar Moerwijk komen om de ratten te bekijken. Zeker in de avonduren lopen ze rond en ze zijn groter dan een gemiddelde kat.’

‘Straatraces en lachgas’

Marianne Taal: ‘Hij zou een kijkje moeten nemen in het volgebouwde Scheveningen met de karakteristieke straatjes die door welvarende burgers zijn ingepikt. Misschien niet typisch Haags, maar wel tekenend voor het beleid in de stad.’

Cobie Roos: ‘Naar Scheveningen-Haven om de straatraces te bekijken, of even een blik te werpen in de auto’s waar de jongelui in zitten met een lachgasballon in hun mond.’

'Inwoners’

Welke plekken moet de nieuwe burgemeester bezoeken om de stad echt goed te leren kennen? Wij beseffen dat onze oproep zoveel en zulke diverse reacties oplevert dat Jan van Zanen nooit al die werkbezoekjes kan afleggen. Daarom tot slot één reactie uit onze mailbox die misschien de spijker op zijn kop slaat.: N. Hendriks-Willems: ‘Architectuur en kunst liggen voor de hand. De heer Van Zanen zal zich echter tussen de inwoners moeten begeven om Den Haag echt te leren kennen. Elke Hagenaar/Hagenees ervaart het wonen in Den Haag op zijn/haar eigen wijze!’

Uw reactie

Heeft u ook een suggestie waar de nieuwe burgemeester van Den Haag zeker een bezoekje aan moet brengen om de stad beter te leren kennen? Dan kunt u tot en met 23 juni onderstaand formulier invullen.

Werkt het formulier niet? Klik dan hier.