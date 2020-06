Muzee en Bredius lijken gered, Haagse wethouder Van Asten wil geld blijven geven

Wel krijgen de instellingen veel minder geld dan ze hadden aangevraagd. De wethouder wil verder proberen het Zuiderparktheater open te houden. Daarvoor moet dan wel een andere organisatie dan de huidige verantwoordelijk worden. Dat schrijft Van Asten woensdag aan de gemeenteraad.

Van Asten reageert daarmee op een beoordeling van alle aanvragen voor subsidie van de gemeente door een speciale Adviescommissie. De gemeente Den Haag bepaalt eens in de vier jaar waar subsidies voor een langere periode naartoe gaan, zodat de instellingen weten waar ze aan toe zijn.

Advies in grote lijnen overgenomen

Die commissie, die de wethouder adviseert, stelde eind april voor een aantal gerenommeerde culturele instellingen in Den Haag vanaf 2021 geen subsidie meer te verlenen. Van Asten neemt dat advies in grote lijnen over, maar maakt enkele uitzonderingen. Naast Muzee en Bredius wil hij ook STET, The English Theatre geld blijven geven. Verder komt er extra geld voor het inlopen van achterstanden in het beheer bij musea met een gemeentelijke collectie.

De adviescommissie was niet al te positief over Muzee, dat afgelopen periode jaarlijks vier ton kreeg. Het werd omschreven 'als ontmoetingsplek waar vooral oudere bewoners graag komen en kunnen terugblikken op het roemrijke verleden van Scheveningen als vissers- en badplaats'. Maar als museum is het niet geslaagd. De presentaties zijn ouderwets, weinig informatief en al helemaal niet interactief. Een belang voor de hele stad is er niet en de plannen voor de toekomst zijn weinig ambitieus.

'Belang voor Scheveningen'

Toch wijkt Van Asten af van het advies, gezien het 'belang voor Scheveningen'. Daarom krijgt Muzee straks nog 340.000 euro per jaar. Wel bijna twee ton minder dan werd aangevraagd. Muzee is op dit moment ook nog een cultuuranker, een centrum van waaruit activiteiten in een stadsdeel worden georganiseerd. Dat deel wordt bij een andere instelling ondergebracht. Welke is nog niet bekend.

De adviescommissie was eveneens zeer kritisch over Bredius. Het zou 'onmogelijk zijn om aansluiting te blijven houden bij relevante ontwikkelingen in het museale veld'. De deskundigen constateerden ook een gebrek aan 'samenhangende visie in de onvoldoende concreet uitgewerkte plannen voor de komende periode'. Verder boden de organisatiestructuur en bedrijfsvoering nauwelijks kansen voor de toekomst.

Harde afspraken

Maar volgens Van Asten kan de gemeente simpelweg de subsidie niet stoppen omdat hierover in het verleden harde afspraken zijn gemaakt. De gemeente gaat wel op zoek naar een andere manier van financieren dan uit het gebruikelijk kunst- en cultuurpotje.

Verder reserveert de gemeente ook geld voor een cultuuranker in Haagse Hout. Daar werd deze taak uitgevoerd door het DiamantTheater. Maar volgens de commissie was sprake van 'onbevredigende resultaten'. Daarom gaat Van Asten nu op zoek naar een andere organisatie die dat werk kan voorzetten.

Zuiderparktheater en Crossing Border

Het Zuiderparktheater kreeg ook een negatief advies van de commissie. Daar zagen de deskundigen een 'disbalans tussen de tekortschietende artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de plannen en het stevig optuigen van de organisatie'. De vrees bestond dat de huidige organisatie niet in staat was te zorgen voor professionalisering en een succesvolle exploitatie van het openluchttheater. Daarom moest de aanvraag van 360.000 euro ook worden afgewezen. De wethouder volgt die lijn, maar er is nog wel een ton voor een eventuele nieuwe organisatie die er voorstellingen wil organiseren.

De overige adviezen van de commissie neemt Van Asten over. Dat betekent in de praktijk dat de kans zeer groot is dat het doek valt voor het literaire muziekfestival Crossing Border, het kunstfestival TodaysArt en de dansgezelschappen De Dutch Don't Dance Division (DDDDD) en Lonneke van Leth Dans. Daar staat tegenover dat een aantal andere organisaties voor het eerst wel subsidie krijgt van de gemeente, zoals Story Academy en Haags Theaterhuis.

Reageren op voorstel

Formeel krijgen de instellingen nog wel een kans om te reageren om de voorstellen. De bedoeling is dat de gemeenteraad zich na de zomer over de plannen buigt.