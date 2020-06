Spaanse verdachte uitgeleverd in onderzoek naar doodgeschoten Rijswijker

De schietpartij was in een huis in de Boomgaardstraat in Schiedam | Foto: Media TV

De vrouw die ruim drie maanden geleden in Spanje werd aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Rijswijk, is uitgeleverd aan Nederland. De 23-jarige Spaanse zou volgens de politie iets te maken met de dodelijke schietpartij in december vorig jaar. Het slachtoffer was een man van 26 uit Rijswijk.

De schietpartij was op 28 december in een huis in Schiedam. De Rijswijker werd daar zwaargewond aangetroffen, maar overleed niet veel later aan zijn verwondingen. In het onderzoek werden eerder al vier mannen aangehouden. Zij zijn inmiddels allemaal vrijgelaten, maar nog wel verdachte.

Eind februari werd de Spaanse verdachte in de badplaats Marbella aangehouden, waarna Nederland meteen een uitleveringsprocedure in gang zette. Dinsdag is zij door haar thuisland op het vliegtuig gezet en overgeleverd.

