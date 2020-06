Gemeente Gouda wil geld voor schouwburg: 'Hier is de streep verkeerd getrokken'

De gemeente Gouda wil dat minister Ingrid van Engelshoven (OCW) alsnog financiële steun geeft aan De Goudse Schouwburg. Het ministerie maakte eerder bekend regionale theaters te ondersteunen, maar de schouwburg in Gouda lijkt buiten de boot te vallen. 'Wij pleiten niet voor subsidies voor alle theaters in Nederland', legt wethouder Thierry van Vugt in de brief uit, 'maar in het geval van Gouda is de streep verkeerd getrokken.'

De gemeente Gouda trekt in de strijd op met de gemeenten Oss en Doetinchem. 'Zij hebben vergelijkbare schouwburgen met een sterke regionale functie, die ook commercieel sterk zijn. In de plannen zoals die er nu liggen bij het ministerie lijken deze drie theaters buiten boord te vallen. Vandaar dat we met de drie gemeentes de brief geschreven hebben, om opnieuw aandacht te vragen voor onze theaters', zo vertelt wethouder Van Vugt (Cultuur)

Het ministerie van OCW maakte al bekend dat het regionale theaters financieel gaat ondersteunen om door de coronacrisis te komen. De Goudse Schouwburg voldoet volgens wethouder Van Vugt aan bijna alle vereisten. 'Een van de criteria die het ministerie heeft opgesteld is of het theater in het verleden al subsidies heeft ontvangen. Daar maakten wij geen aanspraak op en als je dit als toegangspoort hanteert, dan weet je dat de schouwburg ook dit keer niet in aanmerking komt.'

Regionale functie

En dat terwijl het theater volgens Van Vugt wel aan de overige voorwaarden voldoet. 'De schouwburg heeft een sterke regionale functie met een hoge bezetting. En het theater is commercieel zeer sterk, want 85 procent van de inkomsten komt niet uit subsidies, maar halen ze zelf binnen. Vandaar dat wij met Oss en Doetinchem aandacht vragen voor onze theaters. Het is niet zo dat we vinden dat alle theaters ondersteund moeten worden, maar hier is de streep door de overheid verkeerd getrokken. En die boodschap willen we met elkaar uitdragen.'

