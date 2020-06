Per direct verbod op verkamering in heel Den Haag

Het 'opknippen' van woningen in kamers om die te verhuren, is per direct niet meer toegestaan in Den Haag. Een verbod op verkamering was sinds maart van dit jaar al van kracht in tien wijken waar de leefbaarheid onder druk stond, maar is nu uitgebreid naar de hele stad.

Daarmee komt wethouder Martijn Balster (PvdA, wonen) tegemoet aan een eis van een meerderheid van de gemeenteraad. De politiek steunde in mei van dit jaar een voorstel van de ChristenUnie/SGP, VVD, Hart voor Den Haag en GroenLinks om een einde te maken aan verkamering.

In de Haagse gemeenteraad leven al lang zorgen over het opsplitsen van woningen in zelfstandige eenheden en het verkameren van huizen. Veel partijen wezen er de afgelopen tijd op dat hierdoor de leefbaarheid – vooral in de wat oudere wijken – onder druk komt te staan. Te veel mensen in een huis leidt onder meer tot geluidsoverlast, veel fietsen op straat en veel afval bij containers, is het idee.

Tien wijken

Hoewel Balster al eerder met zijn plan kwam om in te grijpen in tien wijken, ging dat de raad niet ver genoeg. Een van de redenen voor de partijen om de maatregel uit te willen breiden is dat ze bang waren voor een waterbedeffect. Ze vreesden dat als het opknippen van woningen in onzelfstandige eenheden in sommige wijken zou worden verboden, het in andere ging toenemen.

Balster liet tijdens het debat over de kwestie in mei in eerste instantie weten dat hij denkt dat een totaalverbod in de hele stad juridisch op dit moment niet houdbaar is. Later liet hij weten het voorstel van de raad toch te zullen uitvoeren. Vandaag gaat de maatregel ook daadwerkelijk in.

Geen grote gevolgen

Balster zegt in een verklaring dat hij dat gevreesde waterbedeffect op dit moment nog niet ziet optreden. 'Hoewel we in de rest van de stad geen grote gevolgen zien van de eerder genomen tijdelijke maatregel, ben ik bereid het standpunt van de raad over te nemen. In het belang van fatsoenlijke kamerbewoning in de stad moeten er snel nieuwe spelregels komen. Daar werken we hard aan.'

Voor het zomerreces komt het stadsbestuur met nieuwe plannen op het gebied van kamerverhuur.