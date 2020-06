Bedreiger Mark Rutte: 'Ik ben twee jaar door hem geterroriseerd'

Het Openbaar Ministerie eist dat een 45-jarige inwoner van De Lier, die premier Mark Rutte bedreigd zou hebben, wordt behandeld in een TBS-kliniek. De man zou lijden aan achtervolgingswanen en grootheidswaanzin. Hij werd op 4 december vorig jaar aangehouden na een wilde achtervolging door Alblasserdam en Ridderkerk, nadat hij de auto van zijn oom in Honselersdijk had gestolen.

De politie moest vijf keer schieten voordat ze de vluchtende Johannes den O. konden stoppen. Hij klapte op een lantaarnpaal, nadat een kogel de autoband had geraakt. Terwijl de politie hem in de kraag greep, begon hij te raaskallen. 'Rutte gaat eraan, jullie weten het nog niet, maar het gaat gebeuren', zou hij gezegd hebben. 'Ik ben twee jaar door hem geterroriseerd.'

De verdachte moest zich woensdag ook bij de rechtbank verantwoorden voor de mishandeling van zijn vader en moeder in september vorig jaar. Hij zei dat hij met de klappen die hij hen gaf 'een signaal' wilde afgeven. Hij had zijn ouders eerder verteld dat hij achtervolgd wordt door Interpol, de Europese politiedienst, maar ze hadden hem niet serieus genomen.

Grootheids- en achtervolginswanen

Bij de rechtbank vertelde Den O. ook dat hij Warren Buffett gaat opvolgen, een 87-jarige miljardair uit de Verenigde Staten, die veel succes had met beleggingen. 'Ik word de nieuwe CEO van zijn bedrijf.' Volgens hem zitten Interpol en de Nationale Politie achter hem aan om dat te voorkomen. Volgens de verdachte had zijn zwager daarbij ook een rol. Die zou hele goede contacten hebben bij het Ministerie van Defensie en dus ook met Mark Rutte.

De man ontkende op de zitting dat hij zelf van plan was om Rutte te doden. Hij had bij zijn arrestatie alleen maar tegen de agenten willen zeggen dat iemand anders de premier wel te pakken zou nemen. Deskundigen hebben vastgesteld dat de Lierenaar lijdt aan grootheids- en achtervolgingswanen, maar volgens de verdachte is er niets met hem aan de hand. 'Ik voel me prima', zei hij opgewekt bij de rechtbank. 'Waarom zou ik medicatie moeten slikken? Helemaal niet nodig!'

Geen vervolging, wel TBS

Daar dacht de officier van justitie anders over. 'Mijnheer is een tikkende tijdbom die zich door de samenleving beweegt. We kunnen hem niet nu weer buiten de gevangenis zetten en er maar het beste van hopen.' Volgens de aanklaagster moest de man vanwege zijn stoornissen ontslagen worden van rechtsvervolging. In plaats van een celstraf, zou hij een TBS-behandeling moet krijgen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.