Nieuwe burgemeester voor derde stad Zuid-Holland

Waar veel mensen al snel een paar burgemeesters van Den Haag kunnen noemen wordt het lastig als het om Zoetermeer gaat. Okay, het helpt als ze er met een knal vandoor gaan (Krikke weg) of een straat als geheugensteuntje hebben (Burgemeester Kolfschotenlaan). En Charlie Aptroot is nog niet vergeten, maar wie zat er voor hem?

Natuurlijk, Den Haag heeft 538.000 inwoners die zich iets kunnen herinneren, tegen 125.000 in Zoetermeer. Okay, de geschiedenis van Den Haag gaat terug tot 3000 voor Christus. In Zoetermeer zijn de mensen pas rond het jaar 1000 blijven plakken, veertig eeuwen later. Maar toch.

Van veendorp naar slaapstad

Het waren mensen die in het veengebied kwamen turfsteken als brandstof voor de steden. Verder gebeurde er heel lang heel weinig, tot een dikke vijftig jaar geleden. Vlakbij de plek waar ooit kasteel Palenstein stond verrezen in 1965 de eerste galerijflats. Het inwonertal van het oude veendorp groeide in korte tijd van een krappe tienduizend naar meer dan het tienvoudige.

Zoetermeer was in 1962 namelijk aangewezen als groene groeikern van Den Haag. Na de oorlog was daar een enorm woningtekort. De oplossing was om in het buitengebied ruime en goedkope flats te bouwen. Omdat de meeste mensen toch in Den Haag of Rotterdam bleven werken werd Zoetermeer daarmee hun slaapstad.

Stad in het groen

Wat voor stad krijgt die nieuwe burgemeester eigenlijk? Ligt Den Haag aan zee, Zoetermeer ligt onder zeeniveau, midden in het Groene Hart, omringd door polders en waterpartijen. De wijken en lanen zijn ruim opgezet en bieden veel groen. Recreatiegebied de Noord Aa heeft een strand, zelfs een naaktstrand, mét homogedeelte.

Het mooiste park is het Buytenpark op de oude vuilnisbelt. Waar tussen 1985 en 1995 het vuil van Zoetermeer op een hoop werd gegooid ontstonden vier heuvels van twintig meter hoog. In het midden staat een mysterieus staketsel, SnowWorld. Binnen proberen elk jaar maar liefst 1,2 miljoen mensen op de lange latten te blijven staan. Maar alleen het uitzicht al loont de moeite.

Dorps straatje

Hoe groot Zoetermeer ook is geworden, de Dorpsstraat is zijn naam eer aan blijven doen. Het is het echte hart van de stad, niet het winkelcentrum Stadshart dat oogt als een bouwkundige vergissing uit de jaren ‘80. Ook al staan ook in de Dorpsstraat steeds meer winkels leeg. 'De huren zijn hier veel te hoog', zegt een ondernemer. 'Burgemeester, ga eens praten met de pandeigenaren!'

Mensen in de Dorpsstraat die we aanspreken zien als belangrijkste taak voor de burgemeester: 'Zorgen voor veiligheid in de stad,' zeggen meerdere mensen. 'En handhaven. Ik ga niet meer 's avonds zomaar over straat ', zegt er een. 'Het moet nu wel een jonger iemand worden', zeggen ook enkele mensen, 'er moet een frisse wind gaan waaien.'

'Tussen de mensen'

Toch hopen ze ook dat de nieuwe net zo zichtbaar wordt als de oude burgemeester. 'Charlie was er altijd bij als er iets werd georganiseerd in de stad', zegt een ondernemer, 'je kon hem altijd aanspreken.' Een andere valt hem bij. 'Het moet wel iemand zijn die tussen de mensen staat, die van het volk is.'

Maar een man met de fiets aan de hand relativeert direct. Door corona is 'tussen de mensen staan' tegenwoordig wat lastig. 'Hij moet zorg hebben voor zijn mensen, die steeds armer worden', zegt de man. 'Er is ook in Zoetermeer steeds meer armoede, er kloppen steeds meer mensen aan bij de Voedselbank.'

Per 1 oktober een nieuwe burgemeester

Bij wie waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker op 1 oktober de ambtsketen mag ophangen weten we vanavond rond half tien. De gemeenteraad hoort al om 8 uur in een besloten vergadering, de eerste keer sinds corona in de raadszaal, wie volgens de vertrouwenscommissie als eerste en tweede van de elf sollicitanten uit de bus zijn gekomen.

De raad mag dan de commissie nog vragen stellen en kiest vervolgens een voorkeurskandidaat. De raad draagt hem of haar voor aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij volgt doorgaans de voorkeur van de raad en benoemt de nieuwe burgemeester per 1 oktober tot opvolger van Charlie Aptroot als 22e burgemeester van de derde stad van Zuid-Holland. Oh ja, De voorganger van Aptroot was Jan Waaijer.