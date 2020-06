GGD: 'Geen grote zorgen over uitbraken in de regio, maar maatregelen blijven nodig'

Over de gehele Nederlandse bevolking blijkt bij 'normale' tests zo'n 1,7 á 1,8 van de onderzochte mensen positief. Dat is bijna overal hetzelfde, vertelt Sjaak de Gouw, maar: 'Als iemand besmet blijkt, gaan we contactonderzoek doen. En bij de tests die we uitvoeren in dat onderzoek, test gemiddeld 17 procent positief. Dat is ook wat er is gebeurd in Haaglanden en Katwijk. Door verder te testen na het aantreffen van een eerste besmetting, zijn we bepaalde clusters op het spoor gekomen', aldus De Gouw in het TV West Nieuws.

Met andere woorden: nadat iemand met klachten zich uit zichzelf heeft laten testen, en vervolgens positief is getest, is zijn of haar omgeving onderzocht door de GGD. Daarin bleken veel meer mensen besmet te zijn, die waarschijnlijk op dezelfde manier besmet zijn geraakt. Dit worden clusters genoemd. In Den Haag ging dit om de gemeenschap rond een moskee, in Katwijk om een suikerfeestviering.

'We kunnen dit blijven verwachten'

Het vinden van zulke 'brandhaardjes' is precies wat de overheid wil met het huidige testbeleid, dat wordt gecombineerd met contactonderzoek. Volgens De Gouw hoeven we ons dan ook geen grote zorgen te maken over deze piekjes. 'Dit is wat we kunnen blijven verwachten. Als we ons allemaal aan de anderhalve meter houden, gaan we er vanuit dat er heel weinig besmettingen zijn. Maar soms zijn er situaties waarin die afstand niet gehouden kan worden en waarin iemand meerdere mensen aansteekt. Wij doen dit onderzoek om die incidenten heel snel vast te stellen, zodat we die regionale brandjes uit kunnen trappen.'

Dat de GGD die brandjes tot dusver goed in het oog lijkt te hebben, betekent volgens De Gouw niet dat we de maatregelen kunnen vergeten. 'We lopen er altijd een beetje achteraan doordat een besmet iemand niet gelijk klachten heeft. Als er ergens bijvoorbeeld een groot illegaal dansfeest is, en er is een aantal mensen besmet, dan besmetten zij mensen die vervolgens weer andere mensen besmetten. Dan gaat het razendsnel en is het met contactonderzoek niet meer bij te houden.'

Demonstratie op de Dam

Hetzelfde had volgens De Gouw kunnen gebeuren met de drukte tijdens Hemelvaart en de demonstratie op de Dam: 'Als er op de Dam geen mensen waren met klachten, kan er niemand besmet raken. Maar stel je hebt een soortgelijk evenement waar wel mensen besmet zijn, dan worden er wel mensen aangestoken. In de buitenlucht is de kans kleiner, maar ook daar vinden er besmettingen plaats.' Volgens hem geen reden om vooruit te lopen op versoepelingen: 'De maatregelen zijn de maatregelen, en we zullen ons er echt aan moeten houden om te voorkomen dat er nieuwe besmettingen plaatsvinden.'